Neuer TikTok-Life-Hack entpuppt sich als Betrug

Ein neuer und gefährlicher Trend verbreitet sich aktuell rasant auf TikTok, der Usern hohe Bargeldbeträge verspricht – und zwar ganz ohne Aufwand. Doch was als lukrative Methode angepriesen wird, entpuppt sich schnell als Scheckbetrug, der User und Finanzinstitute in Alarmbereitschaft versetzt.

Scheckbetrug als vermeintlicher „Lifehack“

In kurzen TikTok-Videos wird detailliert erklärt, wie man mittels einfacher Tricks an Geld von Geldautomaten der US-Bank „Chase“ gelangen kann. Der Trick funktioniert angeblich folgendermaßen: Man stelle einen ungedeckten Scheck über eine beliebige Summe aus und hebe dann einen Teil des Betrages am Geldautomaten ab.

Was den Usern jedoch verschwiegen wird: Dieses Vorgehen ist nichts weiter als Betrug. Die Bank fordert das abgehobene Geld nach nur wenigen Tagen zurück. Viele User, zumeist Jugendliche, die auf diese Methode hereingefallen sind, haben das rasch erlangte Geld bereits ausgegeben und können es der Bank nicht zurückzahlen. In Folge dessen werden ihre Konten gesperrt, und sie sehen sich ernsthaften rechtlichen Konsequenzen gegenüber.

Harte Konsequenzen und rechtliche Schritte

Da das Ausstellen ungedeckter Schecks als schwerer Betrug gilt, machen sich die Täter strafbar. Die US-Bank „Chase“ hat bereits betont, dass sie alle Vorfälle rigoros verfolgt und schwerwiegende Verstöße direkt dem FBI meldet. Die Aufklärung dieser Betrugsfälle gestaltet sich dabei besonders einfach, da viele der Täter ihre Vorgehensweise öffentlich auf TikTok dokumentieren.