Dieses Land führt Vier-Tage-Woche und volles Gehalt ein!

Ein Jahr nach dem weltweit größten Experiment zur Vier-Tage-Arbeitswoche in Großbritannien haben die meisten der 61 beteiligten Unternehmen ihren Mitarbeitern weiterhin eine verkürzte Arbeitswoche ermöglicht. Mehr als die Hälfte dieser Unternehmen hat sogar vollständig auf diese neue Arbeitsweise umgestellt. Die Mitarbeiter berichten von einem verbesserten Wohlbefinden und einer besseren Work-Life-Balance.

Das Experiment zur Vier-Tage-Arbeitswoche wurde von Juni bis Dezember 2022 in 61 britischen Unternehmen durchgeführt. Die Mitarbeiter arbeiteten 80% ihrer üblichen Stunden für das gleiche Gehalt, verpflichteten sich jedoch, 100 Prozent ihrer Arbeit zu erledigen. Laut einem Bericht, der von einem der Organisatoren des Experiments veröffentlicht wurde, setzten mindestens 89 Prozent dieser Unternehmen die Politik fort, und mindestens 51Prozent der Unternehmen hatten bis Ende 2023 vollständig auf eine Vier-Tage-Arbeitswoche umgestellt.

Studie

Die Studie wurde von Autonomy, einem Think Tank, in Partnerschaft mit den gemeinnützigen Organisationen 4 Day Week Global und 4 Day Week UK Campaign sowie Forschern der Universitäten Cambridge und Oxford und des Boston College durchgeführt. Die Auswirkungen der verkürzten Arbeitszeit waren laut Bericht äußerst vorteilhaft für die Mitarbeiter und ihre Unternehmen.

Die Mitarbeiter berichteten von einem verbesserten körperlichen und geistigen Wohlbefinden, einer besseren Work-Life-Balance, allgemeiner Lebenszufriedenheit und weniger Erschöpfung durch die Arbeit. Juliet Schor, Professorin für Soziologie, die die Mitarbeiter befragt hat, betonte: „Der Schlüssel ist, dass die Ergebnisse nach sechs Monaten nicht das Ergebnis kurzfristiger Auswirkungen sind. Diese Auswirkungen sind real und nachhaltig.“

Manager und Geschäftsführer in 28 Unternehmen, die zugestimmt haben, zusätzliche Fragen zu beantworten, berichteten ebenfalls von positiven Auswirkungen der Vier-Tage-Arbeitswoche auf ihr Unternehmen. Die Hälfte der Unternehmen verzeichnete eine geringere Personalfluktuation, für ein Drittel wurde die Einstellung neuer Mitarbeiter einfacher, und 82 Prozent berichteten von positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Methoden

Der Bericht hebt auch die Methoden hervor, die Organisationen zur Aufrechterhaltung der Vier-Tage-Woche verwendet haben, einschließlich neuer Wege zur Organisation von Meetings, Arbeitskommunikation und Prioritätensetzung. Fast die Hälfte der 61 Unternehmen, die an der Untersuchung 2022 teilgenommen haben, sind im Marketing und Werbung, Dienstleistungs- und Non-Profit-Sektor tätig. Der Rest umfasst eine Reihe von Branchen, einschließlich Bau, Produktion, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Unterhaltung.

In den letzten Jahren fordern Mitarbeiter immer häufiger eine Verkürzung der Arbeitswoche, insbesondere nachdem Millionen von Mitarbeitern während der Pandemie auf Fernarbeit umgestellt und aufgehört haben, zur Arbeit zu pendeln, wodurch sie Zeit und Geld sparen.