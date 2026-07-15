Digitaler Euro: Diese österreichischen Banken testen mit

Fünf deutsche Banken sind dabei, wenn Europa sein Geld neu erfindet – der digitale Euro nimmt konkrete Formen an.

Fünf deutsche Finanzinstitute sind von der Europäischen Zentralbank als Partner für die Erprobung des digitalen Euro ausgewählt worden. Insgesamt hatten sich 57 Banken und Zahlungsdienstleister um eine Teilnahme beworben. Nach Angaben des Branchenportals „Finanz-Szene“ nominierte die EZB am Ende 36 Partner aus verschiedenen europäischen Ländern.

Zu den internationalen Teilnehmern zählen unter anderem der Zahlungsabwickler Stripe sowie die Smartphone-Bank Revolut. Die deutschen Auserwählten haben ihren Sitz überwiegend in Frankfurt am Main und in Neu-Isenburg.

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Deutsche Teilnehmer

Laut einem Bericht von „Finanz-Szene“ gehören die Deutsche Bank, die DZ Bank, die Helaba sowie der Zahlungsdienstleister Payone zu den nominierten deutschen Partnern. Ebenfalls vertreten ist das von Neu-Isenburg aus operativ geführte Unternehmen RS2 Financial Services. Alle fünf Institute wurden von der EZB für ein groß angelegtes Pilotprojekt ausgewählt.

Österreichische Teilnehmer

Aus Österreich sind die BAWAG P.S.K sowie die Raiffeisen Bank International AG als Zahlungsdienstleister für das Pilotprojekt zum digitalen Euro nominiert worden. Die beiden Banken werden gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern ab der zweiten Jahreshälfte 2027 die praktische Erprobung des digitalen Euro übernehmen.

Digitaler Euro

Beim digitalen Euro handelt es sich um eine von der EZB herausgegebene digitale Form von Bargeld. Er ist als Ergänzung zum bestehenden Bargeld gedacht, soll dieses jedoch nicht ablösen. Alle Personen im Euroraum könnten ihn kostenlos nutzen – per Smartphone oder Karte, sowohl im Netz als auch ohne Internetverbindung.

Denkbare Anwendungsfälle reichen vom Bezahlen im Geschäft über Online-Einkäufe bis hin zu Überweisungen im Freundeskreis. Datenschutz und Sicherheit sollen dabei gewährleistet sein: Welche Zahlungen eine Person tätigt, bleibt für die EZB nicht nachvollziehbar. Anders als Kryptowährungen ist der digitale Euro staatlich abgesichert. Mit einer Einführung wird frühestens im Jahr 2029 gerechnet.

Die einjährige Pilotphase ist für die zweite Hälfte des Jahres 2027 geplant. Im Mittelpunkt der Praxistests stehen Zahlungen zwischen Privatpersonen sowie Transaktionen zwischen Verbrauchern und Händlern.

Der Testlauf ist auf einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgelegt.