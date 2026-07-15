Tennislegende so persönlich wie nie zuvor – Doku über Djokovic kommt

24 Grand-Slam-Titel, ein Regisseur mit Kultstatus – und ein Djokovic, der sich so zeigt wie nie zuvor.

Seit Jahren war es angekündigt – nun steht der Termin fest: Am 20. August feiert der Dokumentarfilm über Novak Djokovic seine Premiere auf Amazon Prime Video. Produziert von Words + Pictures (Connor Schell) und Sadoux Productions, verspricht die „All-Access“-Dokumentation einen unverstellten Blick auf den Rekordhalter mit 24 Grand-Slam-Titeln. Die rund 90-minütige Dokumentation wird ab dem Premierendatum weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien verfügbar sein.

Hinter der Kamera steht kein Unbekannter: Jason Hehir, der mit „The Last Dance“ die Dokumentarserie über Michael Jordan verantwortete, zeichnet auch für dieses Projekt verantwortlich. Schon die ersten Aufnahmen des Trailers deuten an, dass die Zuschauer eine mitreißende Reise durch eine der außergewöhnlichsten Karrieren des Welttennissports erwartet.

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Prominente Stimmen

Im Trailer zu „Novak Djokovic: The Wolf in Winter“ kommen unter anderem Andre Agassi, Rafael Nadal und Djokovics Ehefrau Jelena zu Wort. Agassi lässt dabei keinen Zweifel offen: Für ihn ist Djokovic schlicht der beste Tennisspieler, den die Geschichte des Sports je hervorgebracht hat. Nadal wiederum beschreibt Duelle gegen den Serben als „sehr kompliziert“.

Der Film beleuchtet zudem, wie wenig Vertrauen der Tennisszene einst in die Fähigkeit Djokovics gesetzt wurde, in den Zweikampf zwischen Federer und Nadal einzugreifen.

Djokovics Selbstkritik

Djokovic selbst öffnet sich im Film auf ungewohnt persönliche Weise. Er spricht über die Opfer, die seine Familie brachte, um ihm die nötigen Voraussetzungen für eine Karriere im Spitzensport zu ermöglichen. Und er gesteht, wer sein härtester Kritiker ist – er selbst. „Wer zweifelt am meisten an mir? Sie schauen ihn gerade an“, sagt Djokovic und zeigt auf sich. „Ich versuche, mich selbst zu widerlegen – mehr als jeden anderen.“

Die Dokumentation versteht sich nicht als klassische Biografie mit Archivmaterial, sondern begleitet Djokovic hautnah – durch Turniere, Trainingseinheiten und den Alltag abseits des Platzes. Sie zeigt, was es bedeutet, über Jahre hinweg an der absoluten Weltspitze zu stehen, während der Druck und die Erwartungen nie nachlassen.

Neben Agassi und Nadal sprechen auch Pete Sampras, Boris Becker und Jim Courier über den Serben – Roger Federer hingegen ist offenbar nicht unter den Gesprächspartnern.

Den Abschluss des Trailers prägt ein Satz, der die Essenz von Djokovics Lebensphilosophie auf den Punkt bringt – und der von einem symbolischen Wolfsgeheul begleitet wird: „Du musst jeden Teil deines Lebens außerhalb des Tennis so transformieren, dass er dem Tennis dient. Das hat Konsequenzen.“