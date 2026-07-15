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Vermisstenfall

Entwarnung in Wien: Vermisste 14-Jährige ist zurück

Entwarnung in Wien: Vermisste 14-Jährige ist zurück
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Stundenlange Ungewissheit für eine Wiener Familie – jetzt gibt es Entwarnung: Das vermisste Mädchen ist wieder sicher.

Ein 14-jähriges Mädchen aus Wien-Hernals, das am Dienstag von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war, ist wieder zu Hause. Die Jugendliche kehrte wohlbehalten in die Familienwohnung zurück, wie die Polizei bestätigte.

Öffentliche Fahndung

Besondere Sorge hatte bei den Eltern der Umstand ausgelöst, dass ihre Tochter auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist und die entsprechenden Präparate nicht bei sich hatte.

Die Behörden hatten daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, die am Mittwochfrüh – nach der gesicherten Rückkehr des Mädchens – wieder aufgehoben wurde.

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KO KOSMO-Redaktion
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