Diskriminierend: Einige Orte an der Adria wollen keine Pensionisten als Gäste

Teile diesen Beitrag:







Kroatien hat definitiv ein Tourismus-Problem: Steigende Anzahl der Angriffe auf Touristen, Spekulationen über weniger Touristen als im letzten Jahr und die steigenden Kosten für Gäste.

Jetzt meldet sich auch der Kroatische Pensionistenverband mit einem Brief an die Öffentlichkeit. Im Statement wird über diskriminierende Beschränkung der eintägigen Ausflüge für Pensionisten zum Meer gesprochen.

Lesen Sie auch: Studienreise nach B&H: Orte des Krieges – Orte des Friedens Der Internationale Versöhnungsbund – Österreich ist seit Beginn der Kriege im ehemaligen Jugoslawien in der Region aktiv und arbeitet seit über 10 Jahren mit dem Zentrum für gewaltfreie Aktion zusammen.

Die Regierung sowie das Ministerium für Tourismus, die einzelnen Städte und Gemeinden werden vor solchen Entwicklungen gewarnt. Als Beispiel wird die letzte Entscheidung der Gemeinde Malinska-Dubašnica genannt, wo die Ausflüge nicht mehr 300 Kuna (ca. 40 Euro) kosten, sondern 1000 HRK (ca. 135 Euro).

„Angesichts der beschämend niedrigen Pensionshöhen der meisten unserer Pensionisten will man mit solchen zusätzlichen Kosten die eintägigen Reisen von Pensionistengruppen vermeiden“, steht es weiter im Statement. Städten und Gemeinden wie Malinska, Crkvenica, Selce und Novi Vinodolski wird vorgeworfen, die Pensionisten so zu diskriminiere und so die „Bewegungsfreiheit und den Zugang zum Meer“ verbieten will.

Dem Gemeinderat Malinska-Dubašnica wird auch vorgeworfen, die Pensionisten beschimpft und sie als „keine echten Touristen“ bezeichnet zu haben. Der Gemeinderat hat diese Vorwürfe dementiert und erklärt, dass man diesen Anordnungen für „ein bisschen Ordnung“ sorgen wolle.

„Die Gemeinde kann mitten in der Saison keine 20 bis 30 Busse aushalten, wie viele es zwischen Mitte Juli und Mitte August gab. Wir haben Platz für vier Linienbusse. Sie können sich sicher vorstellen, wie viel Verkehr und Stau es gibt“, sagte der Bürgermeister Robert Anton Kraljić zu „Novi list“. An einem Tag kamen in Malinska bis zu 2.000 eintägige Besucher.