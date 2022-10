Djokovic-Cilic-Match: Kroatische Fans hissen serbische Fahne (FOTOS)

Eine interessante Szene spielte sich während des Finales des Turniers in Tel Aviv ab, in dem der serbische Tennisspieler Novak Djokovic den kroatischen Vertreter Marin Cilic besiegte.

Novak Djokovic tat, was von ihm erwartet wurde – er gewann das Turnier in Tel Aviv als absoluter Favorit und rechtfertigte damit die Rolle des ersten Setzlings. Das gelang ihm im Duell gegen Marin Cilic, der als Zweitplatzierter auch seinem Ruf gerecht wurde.

Djokovic erzielte im “Balkan-Derby” routinemäßig seinen 19. Sieg gegen Cilic und wies nach dem Match darauf hin, dass er hofft, dass dies nicht seine letzte Teilnahme am Turnier in Tel Aviv sein wird. Doch der 2:0-Triumph des Serben gegen den Kroaten wird nicht nur wegen des 89. ATP-Titels seiner Karriere in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der Details von der Tribüne.

(FOTO: Youtube-Screenshot)

Zwei Mädchen in kroatischen Trikots und mit der serbischen Flagge erregten viel Aufmerksamkeit!

Sie trugen T-Shirts mit kroatischem Schachbrettmuster und fielen auf, weil sie gleichzeitig die serbische Flagge schwenkten. Die beiden waren in einer Pause zwischen den Spielen im Bild von “Sportklub”, und die Kameras “erwischten” sofort dieses interessante Detail.