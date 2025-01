Djokovic gibt mitten im Halbfinale auf – Buhrufe im Stadion (VIDEO)

Alexander Zverev ist seinem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel näher als je zuvor. Der deutsche Tennisprofi zog in Melbourne zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Grand-Slam-Endspiel ein, nachdem Novak Djokovic im Halbfinale aufgeben musste.

Ein unerwartetes Ende

Der Auftakt des Matches zwischen Zverev und dem serbischen Starspieler war hart umkämpft. Zverev sicherte sich den ersten Satz im Tiebreak mit 7:6 (5). Dann ging Novak Djokovic unerwartet auf Alexander Zverev zu, umarmt ihn und reicht ihm die Hand – Djokovic konnte aufgrund einer Muskelverletzung nicht weiterspielen.

Die Zuschauer reagieren enttäuscht auf das schnelle Ende, es gibt Buhrufe. Zverev wendet sich an das Publikum: „Buht keinen Spieler aus, wenn er aufgibt. Ich weiß, dass jeder von euch für seine Karte bezahlt hat. Aber Novak hat dem Sport in den letzten 20 Jahren alles gegeben. Wenn er mit einer Oberschenkelverletzung nicht spielen kann, dann kann er nicht spielen.“

Schmerzen waren zu stark

Der Rekordturniersieger, der bereits im Viertelfinale angeschlagen ins Match gegangen war, erklärte nach seinem Aus, die Schmerzen hätten sich gegen Ende des Satzes unerträglich gesteigert.

„Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Muskelriss zu managen. Medikamente und die Physioarbeit haben geholfen, aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, mehr und mehr Schmerzen zu spüren. Es war zu viel für mich“, erklärte der Serbe, der 10 Mal die Australian Open gewonnen hat. „Ein unglückliches Ende, aber ich habe es versucht.“

Chance auf für Zverev

Für Zverev ist das Finale der Australian Open ein bedeutender Meilenstein. Der 25-Jährige äußerte: „Im Finale zu stehen, bedeutet mir sehr viel. Vielleicht habe ich jetzt die Chance, mein Glück in einem Grand-Slam-Finale zu finden.“ Er zollte Djokovic auch großen Respekt für dessen beeindruckende Karriere: „Es gibt keine Person, die ich mehr respektiere als Novak.“