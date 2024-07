Djokovic hilft schwerkrankem Mädchen: Vater trifft Novak nach vier Jahren in Paris

Stefan Markuljević, der Vater der kleinen Sofija, traf endlich Novak Djokovic, der vor vier Jahren half, seiner Tochter eine lebensrettende Behandlung in den USA zu ermöglichen.

Für Markuljević ist Djokovic jedoch weit mehr als ein Sportler. Er bezeichnet ihn als „Heiligen auf Erden“. Das lang erwartete Treffen fand kürzlich in Paris während der Olympischen Spiele statt.

Im Jahr 2020 ermöglichte Djokovic der damals schwer erkrankten Sofija einen schnellen Transport in die USA, indem er einen Privatflug finanzierte. Sofija leidet an der seltenen genetischen Krankheit spinale Muskelatrophie Typ 1, die eine Behandlung mit dem Medikament Zolgensma erforderlich machte – dem zu diesem Zeitpunkt teuersten Medikament der Welt. Dank der Unterstützung von Djokovic konnte Sofija rechtzeitig die notwendige Therapie erhalten.

Stefan Markuljević teilte seine Dankbarkeit und Emotionen auf Instagram: „Am 28. Juli 2020 hat sich Novak Djokovic über einen gemeinsamen Freund bei uns gemeldet, um Sofija bei der Beschaffung des lebensrettenden Medikaments zu unterstützen. Obwohl wir damals keinen persönlichen Kontakt hatten, war ich tief bewegt von seiner Hilfsbereitschaft. Vier Jahre später, am 28. Juli 2024, hatte ich die Gelegenheit, ihm persönlich zu danken. Worte können die Dankbarkeit und den Respekt, den ich empfinde, nicht vollständig ausdrücken. Vielen Dank für alles, was du für Sofija und unsere Familie getan hast. Ehre sei Gott.“

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale

Heute steht Novak Djokovic im Einzelwettbewerb des Olympischen Tennis-Turniers vor einer wichtigen Herausforderung. Der serbische Topspieler, der auf der Jagd nach seiner ersten olympischen Goldmedaille ist, tritt im Achtelfinale gegen den Deutschen Dominik Koepfer an. Koepfer, der derzeit auf Platz 70 der Weltrangliste steht, wird es Djokovic nicht leicht machen. Bei ihrem bisher einzigen Aufeinandertreffen 2020 in Rom setzte sich Djokovic auf Sand in einem hart umkämpften Match in drei Sätzen durch.