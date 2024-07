Serbische Schützen holen Gold und widmen Medaille verstorbener Kollegin

In einem emotionalen Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris haben die serbischen Sportschützen Zorana Arunovic und Damir Mikec die Goldmedaille in der Mixed-Disziplin 10m Luftgewehr gewonnen. Das Duo setzte sich in einem spannenden Finale gegen die Türkei durch, wobei der letzte Schuss über den Ausgang entschied.

Während der glanzvollen Siegerehrung, bei der die serbische Nationalhymne erklang, waren die Emotionen greifbar. Später, im Licht der Kameras und vor der Presse, widmete Zorana Arunovic ihren Sieg und die gewonnene Medaille ihrer verstorbenen Freundin und Kollegin Bobana Momcilovic Velickovic, die im Jahr 2020 tragisch verstarb. „Bobana war mehr als nur ein Teammitglied, sie war eine Freundin, deren Erinnerung durch uns und unsere Erfolge weiterleben soll“, sagte Arunovic sichtlich bewegt. Sie betonte, dass sie immer von Bobana sprechen und so dafür sorgen wird, dass ihre gemeinsamen Erinnerungen ewig leben.

Lang erträumte Medaille

Für Arunovic war dieser olympische Erfolg die Erfüllung eines 23-jährigen Traums. Die tiefe emotionale Verbundenheit mit der verstorbenen Bobana Momcilovic Velickovic, die durch Komplikationen bei der Geburt ihres Kindes verstarb, gab dem Sieg eine besondere Bedeutung. Bobanas Ehemann, Miroslav, hat im Namen seiner verstorbenen Frau und zum Schutz anderer Frauen Anklage gegen den Arzt erhoben, dem Versäumnisse bei der Behandlung vorgeworfen werden.

Die Medaillen von Arunovic und Mikec sind nicht nur ein Triumph für das serbische Schießsportteam, sondern auch ein Zeichen der Würdigung für eine verlorene Freundin, deren Erbe und Inspiration weiterleben.