Djokovic zertrümmert Gegner – Preisgeld explodiert nach Halbfinal-Einzug

Novak Djokovic hat sich mit dem Einzug ins Halbfinale der French Open bereits ein stattliches Preisgeld von 690.000 Euro gesichert. Der serbische Tennisstar kann seine Einnahmen beim Grand-Slam-Turnier in Paris noch deutlich steigern, sollte er den Finaleinzug schaffen oder sogar den Titel holen. Neben dem finanziellen Aspekt wird der „Djoker“ auch wertvolle Punkte für die ATP-Weltrangliste sammeln.

In der laufenden Saison fällt Djokovics Preisgeldkonto mit bislang 1.553.019 Dollar vergleichsweise bescheiden aus. Der Großteil dieser Summe stammt noch aus den Vorjahren, da der Serbe in dieser Spielzeit lediglich beim Turnier in Genf triumphieren konnte, wo er als Champion etwas mehr als 90.000 Euro kassierte.

Dominante Auftritte

Auf dem Weg ins Halbfinale von Roland Garros ließ der Weltklassespieler seinen Gegnern kaum eine Chance. In der ersten Runde fertigte er den Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:3, 6:3, 6:3 ab. Anschließend bezwang er den Franzosen Corentin Moutet mit 6:3, 6:2, 7:6 (1), ehe er gegen den Österreicher Filip Misolic mit 6:3, 6:4, 6:2 die Oberhand behielt.

Im Viertelfinale demonstrierte Djokovic seine Klasse mit einem überzeugenden 6:2, 6:3, 6:2-Erfolg gegen den Briten Cameron Norrie.