Strahlend sonniger Donnerstag: Temperaturen bis 30 Grad

Sommerliche Temperaturen: Wien erlebt einen strahlenden Donnerstag! Mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad können sich die Wienerinnen und Wiener auf einen herrlich warmen Tag freuen. Der Morgen beginnt bereits sonnig und angenehm mit rund 21 Grad – perfekte Bedingungen für einen entspannten Start in den Tag.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Sonnig und angenehm, 21 °C

Mittag: Temperaturen steigen auf 27 °C, vereinzelt Wolken

Nachmittag: Wärmster Teil des Tages mit 30 °C

Wind: Schwach, 3–10 km/h, wechselnde Richtungen

Regen: Kaum zu erwarten, Regenwahrscheinlichkeit 8 %

Sonnenstunden: Fast 16 Stunden, leichter Anstieg der Bewölkung im Tagesverlauf

Wetter in ganz Österreich

Osten: Überwiegend sonnig und sommerlich, 24–30 °C, am wärmsten im Osten und Südosten.

Süden: Freundlicher Tag mit warmen Luftmassen.

Westen: Unbeständiger, Gewitterneigung geringer, aber nicht ausgeschlossen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Morgen, am Freitag, bleiben die Temperaturen in Wien mit erwarteten 28 °C weiterhin sommerlich warm bei überwiegend heiterem Himmel. Am Samstag könnte die Bewölkung etwas zunehmen, die Temperaturen halten sich aber stabil bei etwa 29 °C.

Für das Wochenende deutet sich eine leichte Wetteränderung an. Am Sonntag könnte eine kurze Abkühlung ganz Österreich erfassen, wobei die Temperaturen um einige Grad sinken werden.

KOSMO-Wettertipp

Bei den heutigen sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad in Wien sollten Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen! Besonders in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr, wenn die Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen, empfiehlt es sich, schattige Plätze aufzusuchen. Die zahlreichen Wiener Parks und Grünanlagen bieten perfekte Rückzugsorte für eine kleine Erfrischungspause.