Dodik an LGBT: „Auf den Inseln gibt es Platz für euch, geht dorthin!“

Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, erklärte gestern erneut, dass den LGBT-Aktivisten in der Republika Srpska der Zutritt zu Bildungseinrichtungen verwehrt werde, und erklärte, dass es Plätze für sie „auf den Inseln“ gebe.

„Ihr habt andere Orte, Inseln… geht dorthin! Das hier ist unsere Lebensweise“, sagte Dodik vor Journalisten in Banja Luka, nachdem er zusammen mit der Vorsitzenden der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Zeljka Cvijanovic, und dem Bürgermeister von Banja Luka, Drasko Stanivukovic, die Schlüssel zu fünfzig Wohnungen für Flüchtlinge und Vertriebene in der Siedlung Ada verteilt hatte.

Er bewertete, dass Mitglieder und Aktivisten der LGBT-Gemeinschaft „den öffentlichen Raum verschmutzen und das sollte beseitigt werden“, und dass er nicht zulassen werde, „dass sie uns ihre Werte aufzwingen“.

„Ich bleibe immer noch gegen diese Personen, also gegen das, was sie propagieren… Verklagen Sie mich, das ist kein Problem“, sagte Dodik und fügte hinzu, dass das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe auch für ihn nicht akzeptabel sei.

In Bezug auf die Entscheidung der Regierung der Republika Srpska, alle Beziehungen zu amerikanischen und britischen Diplomaten in Bosnien und Herzegowina zu beenden, sagte er, dass die Republika Srpska die Zusammenarbeit nicht mit den USA, sondern mit ihrer Botschaft und ihrem Botschafter in Bosnien und Herzegowina beendet habe.

Auf die Frage eines Journalisten, ob er die Fortsetzung der von USAID finanzierten Programme erwarte, erklärte Dodik erneut, dass die Republika Srpska die Zusammenarbeit mit den USA nicht eingestellt habe, sondern nur mit der amerikanischen Botschaft in Bosnien und Herzegowina.

„Wenn sie deswegen nicht finanzieren wollen, ist das in Ordnung, ich habe kein Problem damit, und wir werden dieses Programm fortsetzen und lösen“, sagte er und warf dem amerikanischen Botschafter in Bosnien und Herzegowina Michael Murphy und den Mitarbeitern der US-Botschaft in Bosnien und Herzegowina vor, „gegen das serbische Volk“ zu sein.

Bezüglich Murphys Aussage, dass das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina entschieden hat, dass der Staat von Bosnien und Herzegowina der alleinige Eigentümer von Staatseigentum ist und dass das Parlament von Bosnien und Herzegowina per Gesetz regeln sollte, wie dieses Eigentum auf niedrigere Regierungsebenen verteilt wird, sagte Dodik, dass „dieses Eigentum der Republika Srpska ​​gehört und dass es so bleibt“.

„Wir respektieren Amerika, aber wir respektieren solche Makler nicht. Unser Eigentum wird nicht auf der Tagesordnung des Parlaments stehen. Es gehört nur uns“, sagte er.

Der Präsident der Republika Srpska ​​sagte auch, dass in diesem Teil von Bosnien und Herzegowina das Gesetz über die Verleumdung verabschiedet wird, das kürzlich in der Nationalversammlung als Entwurf angenommen wurde.