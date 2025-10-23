Drama auf 3.100 Metern: Mädchen (10) bricht in Gletscherspalte ein

Auf dem Hintertuxer Gletscher ignorierte eine junge Skifahrerin die Anweisungen ihres Trainers – mit dramatischen Folgen. Die Zehnjährige stürzte sechs Meter in die Tiefe.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochvormittag am Hintertuxer Gletscher in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Unfall ereignete sich während eines Trainingsausflugs einer serbischen Nachwuchsgruppe und erforderte einen aufwändigen Rettungseinsatz.

Die junge Skifahrerin befand sich gegen 11.20 Uhr mit ihrer Trainingsgruppe im Bereich einer roten Piste auf etwa 3.100 Metern Seehöhe. Entgegen den Anweisungen ihres 40-jährigen Trainers verließ sie die gesicherte Piste und fuhr in den ungesicherten Bereich daneben. Dort brach der Schnee unter ihren Skiern ein, wodurch das Kind mehrere Meter tief in eine Gletscherspalte stürzte.

Dramatischer Sturz

Laut Polizei Ried im Zillertal kam das Mädchen nach etwa sechs Metern auf einem Felsen zum Liegen. Unmittelbar nach dem Unfall wurde über den Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Einsatzkräfte der Bergrettung Tux konnten die Verunglückte in der rund zehn Meter tiefen Spalte orten.

Erfolgreiche Bergung

Nach einer technisch anspruchsvollen Bergungsaktion gelang es den Rettern, das Mädchen zu sichern. Das Kind klagte über Handschmerzen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Notarzthubschrauber „ALPIN-5″ ins Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert.