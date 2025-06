Dramatische Rettung: E-Bikerin stürzt 150 Meter in die Tiefe

Vom Römerweg in die Tiefe: Eine deutsche Radfahrerin stürzte in Tirol 150 Meter einen Abhang hinunter. Der dramatische Rettungseinsatz endete im Krankenhaus.

Eine 54-jährige deutsche Staatsbürgerin erlitt am Donnerstag in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst schwere Verletzungen, als sie mit ihrem E-Bike verunglückte und 150 Meter über einen steilen Abhang stürzte. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte umgehend die Rettungskräfte, woraufhin sowohl die Bergrettung als auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort ausrückten.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als die Frau auf dem Römerweg in Richtung Nassereith talwärts fuhr. „Dabei kam sie aus noch unbekannter Ursache vom Weg ab“, heißt es von der Polizei. In der Folge stürzte die E-Bike-Fahrerin rund 150 Meter über einen Abhang und zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu.

Aufwändige Rettung

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Nassereith transportierten die schwerverletzte Frau mittels Trage zum Schloss Fernstein. Von diesem Punkt aus übernahm ein Rettungshubschrauber den Weitertransport ins Krankenhaus Zams, wo die Verunglückte medizinisch versorgt wird.

Bekannte Gefahrenstelle

Die Bergrettung stuft die Strecke als anspruchsvoll für Radfahrer ein. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Unfälle mit E-Bikes in dieser Region registriert, was die Gefahrenlage für Mountainbiker verdeutlicht.

📍 Ort des Geschehens