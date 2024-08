Dramatische Rettung: Kinderwagen stürzte in Fluss (FOTOS)

In der kleinen Gemeinde Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt ereignete sich am Dienstagabend ein erschütterndes Unglück. Ein Kinderwagen mit einem Kleinkind darin kippte im Bereich der Höflerbrücke in die Böschung und von dort direkt in den Pitten-Fluss.

Spaziergang endete in Tragödie

Den Einsatzkräften zufolge war die Großmutter, die sich mit zwei Kindern zur Reha in der Jugendklinik Kokon in Bad Erlach aufhält, mit einem der Kinder im Kinderwagen spazieren. Während des Spaziergangs kam es zu einem verhängnisvollen Moment. Der Kinderwagen stürzte über eine Böschung und rutschte in den schnell fließenden Fluss.

Sofortige Alarmierung der Rettungskräfte

Die Strömung des Pitten erfasste den Kinderwagen sofort und trieb ihn flussabwärts. Die Großmutter sprang ebenfalls in den Fluss und versuchte vergeblich das einjährige Kind zu retten. Augenzeugen des Unglücks reagierten schnell und alarmierten die örtliche Feuerwehr, die Polizei, das Rote Kreuz sowie den ÖAMTC-Rettungshubschrauber. Mit Hilfe einer Passantin konnten Frau und Kind aus dem Fluss gerettet werden.

Erfolgreiche Rettung eines reglosen Kindes

Nach einer intensiven Such- und Rettungsaktion gelang es den Einsatzkräften schließlich, den schwer verletzten Buben weiter flussabwärts reglos aus dem Wasser zu bergen. Ein First Responder des Roten Kreuzes leistete sofort erste Hilfe und reanimierte das Kind. Anschließend wurde der Bub mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber auf die Kinder-Intensivstation des Wiener Donauspitals geflogen.

Die Großmutter, die mit dem Kinderwagen unterwegs war, wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Sie wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.