Drei Vierjährige verschwinden unbemerkt aus dem Kindergarten

Ein besorgniserregender Vorfall ereignete sich in einem Kindergarten der „Wiener Kinderfreunde“ im 21. Wiener Bezirk Floridsdorf. Drei vierjährige Mädchen verließen am Dienstagnachmittag unbemerkt die Betreuungseinrichtung in der Prager Straße und kehrten eigenständig nach Hause zurück. Diese Ereignisse werfen großes Misstrauen und Fragen zur Sicherheitskontrolle im Kindergarten auf.

Unerlaubtes Verlassen des Geländes

Laut Berichten der Mutter eines der Mädchen geschah der Vorfall, als die Kinder beim Spielen unbeaufsichtigt einen Zaun überkletterten. Während sie etwa 15 Minuten auf den stark befahrenen Straßen unterwegs waren, bemerkte zunächst niemand ihr Fehlen. Erst als die Kinder zu Hause ankamen und die Eltern den Kindergarten kontaktierten, wurde ihr Verschwinden bekannt.

Selbstanzeige bei der MA 11 erfolgt

Als Teil der Maßnahmen wurde die Selbstanzeige bei der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) der Stadt Wien erstattet. Die betroffenen Eltern wurden verständigt und ein Elternabend organisiert, bei dem die Bereichsleiterin für den 21. Bezirk als Ansprechpartnerin zur Verfügung stand. Michaela Müller-Wenzel, eine Sprecherin der „Wiener Kinderfreunde“, äußerte, dass es bedauerlich sei, dass die vorhandenen Kontroll- und Sicherheitsmechanismen versagt hätten. Sie versicherte, dass Verbesserungen in der Sicherheitsstruktur vorgenommen werden, um solche Vorfälle zukünftig zu vermeiden. Abschließend betonte Müller-Wenzel die Erleichterung darüber, dass den Kindern nichts zugestoßen ist, und versprach, „alles dazu beitragen zu wollen, dass so etwas nicht mehr vorkommt“.