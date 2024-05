Drittes Baby ist da: Cecas Enkel bekommt biblischen Namen

In der Welt der Prominenten gibt es erfreulichen Zuwachs: Cecas Sohn Veljko Raznatovic und seine Gattin Bogdana sind nun zum dritten Mal Eltern eines Jungen geworden. Das neugeborene Kind trägt den Namen Isaija – ein Name mit tiefer Bedeutung.

Veljko und Bogdana Raznatovic haben Familienzuwachs bekommen: Isaija ist der Name ihres neugeborenen Sohnes. Dieser nicht alltägliche, aber bedeutungsvolle männliche Name stammt aus dem Alt-Hebräischen, wo „Jasaja“ so viel bedeutet wie „Gott ist Rettung“. Varianten dieses Namens sind unter anderem Isaije, Isailo, Isajlo und Isvija.

Isaija war auch der Name eines alttestamentlichen Propheten, der zum königlichen Geschlecht gehörte. Der Überlieferung nach lebte und wirkte er etwa siebenhundert Jahre vor Christi Geburt. Die christliche Tradition schreibt ihm das Wunder zu, dass auf seine Gebete hin Quellen unter dem Berg Zion entsprangen, als Jerusalem belagert wurde – ein Zeichen seiner göttlichen Verbindung.

Familie wird größer

Der ältere Bruder trägt den Namen Zeljko – eine Hommage an seinen Großvater –, während ihr zweiter Sohn den Namen Krstan erhielt. Mit der Ankunft von Isaija wird die familiäre Bindung weiter gestärkt und die Tradition, den Kindern bedeutungsvolle und historisch verwurzelte Namen zu geben, fortgesetzt.