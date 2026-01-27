Drogenkrieg 2.0: Europol warnt vor „beispiellosen“ Kokain-Fluten

Mit Halbtauchbooten, Drohnen und chemisch getarnten Drogen umgehen Kartelle die Kontrollen. Der Kokainhandel nach Europa erreicht neue Dimensionen.

Die internationalen Drogenkartelle haben ihre Schmuggelrouten nach Europa grundlegend verändert und setzen dabei verstärkt auf fortschrittliche Technologien. Laut einem aktuellen Bericht der europäischen Polizeibehörde Europol hat der Kokainhandel in die EU mittlerweile „beispiellose Ausmaße“ erreicht. Als Hauptursachen nennt die Behörde die gestiegene Produktion in Südamerika bei gleichzeitig wachsender Nachfrage auf dem europäischen Markt.

Die kriminellen Netzwerke passen ihre Strategien kontinuierlich an und nutzen inzwischen Halbtauchboote, Hochgeschwindigkeitsboote und Drohnen für ihre illegalen Aktivitäten. Zudem haben sie ihre Transportwege optimiert und verlegen sich auf ausgeklügelte Versteckmethoden, wie aus dem am Dienstag in Den Haag veröffentlichten Europol-Dokument hervorgeht.

Neue Schmuggelrouten

Die Ermittlungsbehörden beobachten eine signifikante Verschiebung der Transportrouten. Während die großen europäischen Häfen zunehmend an Bedeutung verlieren, verlagern die Kartelle ihre Aktivitäten auf die offene See. Dort wird die Ware auf kleinere Schiffe umgeladen, die Kurs auf Westafrika nehmen.

Von diesem Zwischenstopp aus gelangt das Kokain entweder direkt zum europäischen Festland oder zunächst zu den Kanarischen Inseln. Mit Schnellbooten transportieren die Schmuggler die Drogen anschließend zur andalusischen Küste, von wo aus die Verteilung in die gesamte Europäische Union erfolgt.

Raffinierte Tarntechniken

Die Tarntechniken der Drogenbanden haben mittlerweile ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Die Europol-Fachleute weisen darauf hin, dass Kokain in Industrieanlagen, Maschinen oder sogar unter Wasser am Schiffsrumpf versteckt wird. Besonders raffiniert ist die chemische Einbettung der Drogen in Lebensmittel, Kunststoffe oder Textilien – ein Verfahren, das die Behörde als „Waschen“ bezeichnet.

„Diese Methoden machen die Aufdeckung durch Scanner, Spürhunde und forensische Tests extrem schwierig“, warnt Europol.

Neben den physischen Transportwegen nutzen die kriminellen Organisationen zunehmend digitale Technologien wie verschlüsselte Kommunikationssysteme, autonome Schiffe und Drohnen, um den Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Europol-Direktorin Catherine De Bolle betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit länderübergreifender Kooperationen: „Wir wissen, dass diese Gruppen ihre Methoden zunehmend diversifizieren und kleinere Schiffe, Transfers auf See und clevere Tarntechniken einsetzen, um einer Entdeckung zu entgehen.“

EU-Innen- und Migrationskommissar Magnus Brunner unterstrich die Dynamik dieses Katz-und-Maus-Spiels: „Während wir den Druck auf kriminelle Netzwerke erhöhen, werden diese immer erfinderischer, um Drogen unbemerkt nach Europa zu bringen. Deshalb müssen auch wir unsere Anstrengungen weiter verstärken und uns anpassen.

Die Erkenntnisse des neuen Europol-Berichts helfen uns und den Mitgliedstaaten dabei, den Kokainschmuggel effektiv zu stoppen.“