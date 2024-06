Drogenschmuggler entlarvt: 100kg Haschisch sichergestellt!

In einer bemerkenswerten Operation an der Schwelle zwischen Tirol und Südtirol, genauer am Reschenpass, gelang es einem Spürhund der italienischen Polizei, die versteckte Ladung in einem Fahrzeug aufzuspüren: 100 Kilogramm Haschisch, eingehüllt in den vermeintlichen Schutz von Sporttaschen gemeinsam mit Würsteln.

Ein verdächtiges Manöver…

Der Vorfall ereignete sich, als der Versuch des Drogenschmugglers, einer polizeilichen Kontrolle durch eine abrupte Kehrtwende zu entkommen, die Aufmerksamkeit der „Guardia di finanza“, einer Abteilung der italienischen Steuerpolizei, erregte. Der Versuch, die Behörden zu täuschen, indem er behauptete, sein Satellitennavigationssystem habe ihn fehlgeleitet, konnte den Verdacht nicht entkräften.

Diesem Mann, einem 55 Jahre alten Sizilianer mit Wohnsitz in Deutschland, blieb nichts anderes übrig, als sich den Konsequenzen zu stellen. Die italienische Steuerpolizei schätzte den Straßenwert der beschlagnahmten Drogen auf beachtliche drei Millionen Euro.

Spürhund „Escot“ im Einsatz

Die Kontrolle des Fahrzeugs offenbarte schnell den wahren Grund für das auffällige Verhalten des Fahrers. „Escot“, ein geschulter Spürhund der Polizei, zeigte außergewöhnliches Interesse an den Sporttaschen des Mannes. Obwohl der Fahrer behauptete, das Interesse des Hundes ginge auf die Wurstwaren in seinen Taschen zurück, führte die gründliche Untersuchung zu einem ganz anderen Fund: 104 Kilogramm Haschisch, aufgeteilt in Packungen und kunstvoll verborgen.

Ermittlungen laufen

Im Zuge des Vorfalls wurden sowohl die Drogen als auch das Fahrzeug beschlagnahmt. Der festgenommene Mann musste sich einem Gerichtsverfahren stellen und wurde in die Justizvollzugsanstalt von Bozen überführt. Die italienischen Behörden haben umfassende Ermittlungen eingeleitet, um nicht nur die Hintermänner dieses Drogenschmuggels, sondern auch die genaue Herkunft der beschlagnahmten Substanzen festzustellen. Der bedeutende Schlag gegen den illegalen Drogenhandel unterstreicht das fortwährende Bestreben, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die kriminellen Netzwerke, die hinter solchen Operationen stehen, zu bekämpfen.