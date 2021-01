Dschungelshow 2021: Reality-Star Filip Pavlović geht neben TV-Karriere putzen

Hamburger Filip Pavlović ist ein deutscher TV-Schönling und ein bekannter Herzensbrecher. In der Dschungelshow darf man gespannt sein, ob er seinen Ruf auch in dieses Mal würdig sein wird.

Seit einigen Jahren ist Filip Pavlović aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Sei es Like Me I´m Famous, Bachelor in Paradise oder die Bachelorette-der Fitness-Fan sorgt ständig für neue Schlagzeilen. Momentan kämpft er in der „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ – Die große Dschungelshow“ für das goldene Ticket im Original-Dschungelcamp 2022. Aufgrund seiner TV-Karriere hat der 26-Jährige aber noch eine ganz alltägliche Arbeit. Er arbeitet mit seiner Mutter als Reinigungskraft!

Das sagte der 26-Jährige gestern in der Dschungelshow: “Man denkt ja immer, die Leute im Fernsehen haben Geld, aber ich arbeite für mein Geld. Was ich jetzt habe, hat mir nicht das Fernsehen gegeben, sondern meine zwei Hände.” Der TV-Schönling arbeitet mit der Mutter zusammen, da sie eine Reinigungsfirma betreibt. Voller Stolz erklärt Filip in der Dschungelshow: “Ich gehe heute noch putzen. Ich bin auf dem Boden geblieben.”

Noch zu Beginn startete Pavlovićs TV-Karriere sehr holprig. Der 26-Jährige hat drei Ausbildungen angefangen, jedoch nichts davon abgeschlossen. Wir finden es jedenfalls toll, dass er zu seinem alltäglichen Job steht. Durch diese Aussage hat sich Filip Pavlović definitiv viele Sympathiestimmen dazugewonnen.