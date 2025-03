„Du bist nicht allein“: Das wird alles neu bei McDonald’s

Das Unterstützungsangebot der Frauenhelpline wird demnächst österreichweit in den Damen-Toiletten von über 200 heimischen McDonald’s Restaurants zu finden sein. Mit eigens gestalteten Stickern sensibilisiert das Unternehmen seine Gäste für das ernste Thema Gewalt an Frauen und unterstützt die Frauenhelpline bei der niederschwelligen Vermittlung des Beratungsangebots.

Gewalt an Frauen ist kein privates, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem: Laut Statistik Austria ist jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen. Um die rund 400.000 täglichen Gäste dafür zu sensibilisieren und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung zu erleichtern, startet McDonald’s Österreich eine Kooperation mit der zum Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) gehörenden Frauenhelpline. Im Rahmen der Kooperation werden in den kommenden Wochen in allen McDonald’s Restaurants in Österreich Sticker mit dem Text „Hier findest du Hilfe. Du bist nicht allein!“ sowie der Telefonnummer der Frauenhelpline auf den Türen der Damen-Toiletten angebracht.

„Es ist uns ein Anliegen, rund um den Weltfrauentag nicht nur über unsere Erfolge in der Frauenförderung zu sprechen. Wir begrüßen in unseren Restaurants Tag für Tag Gäste aus allen Generationen und aus allen Bereichen der Gesellschaft und sehen es als unsere Verantwortung, unsere Größe mit über 200 Restaurants vom Burgenland bis nach Vorarlberg zu nutzen, um betroffene Frauen auf dieses wichtige und niederschwellige Hilfsangebot aufmerksam zu machen. Denn die Frauenhelpline leistet essenzielle Arbeit für Betroffene von Gewalt“, erklärt Ellen Staudenmayer, Managing Director McDonald’s Österreich.

FOTO: McDonald’s Österreich/Christian Husar

Hilfe zur Selbsthilfe

Gegründet 1998, unterstützt und berät die Frauenhelpline seit über 25 Jahren Opfer von Gewalt. Die Frauenhelpline ist 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, mehrsprachig und bundesweit kostenlos erreichbar. Ein zentrales Ziel der Beratung ist es, Gewalt aus der Privatsphäre herauszuholen und die Eigenverantwortung der Frauen zu stärken – nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Dabei bleibt die Anonymität der Anrufer:innen stets gewahrt. „Wir führen jedes Jahr eine Vielzahl anonymer Beratungsgespräche. Viele der Betroffenen schämen sich dafür, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Umso wichtiger ist es, Betroffene aus allen Gesellschaftsbereichen an den unterschiedlichsten Kontaktpunkten auf Beratungsangebote wie das der Frauenhelpline aufmerksam zu machen. Wir freuen uns, dass sich McDonald’s Österreich an dieser wichtigen Aufgabe beteiligt und unsere Arbeit mit seiner Reichweite unterstützt“, erklärt Maja Markanović-Riedl, Geschäftsführerin des Vereins AÖF, in welchen die Frauenhelpline seit 1999 eingegliedert ist.

Jede Hilfe zählt

Im Jahr 2023 erhielt die Frauenhelpline eine Vielzahl von Anrufen – jeder einzelne ein Hilferuf von einer Betroffenen oder Angehörigen Betroffener, die Unterstützung suchen. Die umfassende Beratung und Begleitung erfordert nicht nur Zeit, sondern auch finanzielle Ressourcen. Wer helfen möchte, kann den AÖF, der die Frauenhelpline betreibt, mit einer Spende unterstützen:

AÖF Spendenkonto

ERSTE BANK

BLZ: 20111

IBAN: AT77 2011 3644 3300

BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX



Weitere Informationen auf www.frauenhelpline.at