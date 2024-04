Aus dem Herzen der Arabischen Halbinsel erreichen uns Bilder von überfluteten Straßen und Immobilien. Dubai, bekannt für seine schillernde Trockenheit, steht unter Wasser.

Dubai, eine Stadt die für ihre Ingenieurskunst und futuristischen Bauten bekannt ist, steht aktuell vor einer Herausforderung, die ihre Urbanität auf eine harte Probe stellt. Der sonst so blaue Himmel war Zeuge eines seltenen, jedoch katastrophalen Naturschauspiels. Ungewöhnlich heftiger Regenfälle, die Straßen, Häuser und sogar das Flughafengelände in Seenlandschaften verwandelten. Aufnahmen aus sozialen Netzwerken dokumentieren die schockierenden Szenarien: beispielsweise Fahrzeuge, die im Wasser feststecken.

Naturgewalten

Die Ereignisse rufen in Erinnerung, dass selbst in Regionen, die für ihre Trockenheit bekannt sind, die Naturgewalten unerwartet und mit voller Kraft zuschlagen können. Es sind Szenen, die paradox wirken in einer Gegend, die ansonsten mit Wassermangel zu kämpfen hat. Die Infrastruktur, optimiert für extreme Hitze und Trockenheit, ist nun konfrontiert mit dem Gegenteil: massiven Wassermassen, die alles mit sich zu reißen drohen.

Wolkenimpfung

Zwischen den Zeilen der Berichterstattung und in den Gesprächen der Einheimischen sowie Experten schwingt eine Frage mit: Ist die urbane Überschwemmung eine Folge der sogenannten Wolkenimpfung? Diese Technologie, welche in den Emiraten bereits Anwendung findet, soll die Regenbildung induzieren, um der Wasserarmut Herr zu werden. Doch könnte sie auch ungewollt zu diesen Überschwemmungen geführt haben?

Klimawandel

Die Behörden stehen nun vor der Aufgabe, die Folgen zu bewältigen und Strategien zu entwickeln, um den Schutz der Stadt und ihrer Bewohner bei künftigen Wetterkapriolen zu verstärken. Die aktuellen Geschehnisse könnten Anlass geben, die Diskussion um Klimawandel und seine Auswirkungen auch in vermeintlich sicheren Metropolen zu intensivieren.