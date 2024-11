Dubai-Wurst: Eine Scheibe soll 15 Euro kosten

In den sozialen Medien sorgt derzeit ein kurioser Hype für Schmunzeln: die „Dubai-Wurst“. Diese neueste Erscheinung reiht sich nahtlos in die Reihe humorvoller Internettrends ein, die in den sozialen Netzwerken hohe Wellen schlagen.

Zunächst erregte die sogenannte „Dubai-Schokolade“ die Aufmerksamkeit der Online-Community und löste einen regelrechten Kaufrausch aus. Auf Plattformen wie eBay wurden Preise von bis zu 350 Euro für eine Tafel der mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllten Süßigkeit aufgerufen. Aktuell richtet sich das Augenmerk jedoch auf die „Dubai-Wurst“, die vor allem auf Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok im Mittelpunkt steht. Mit Sprüchen wie „Dubai-Wurst, pro Scheibe 15 Euro“ und „Statt Schokolade habe ich mir heute Wurst aus Dubai gegönnt“ wird der Trend augenzwinkernd fortgeführt.

Die Lösung des Rätsels: Bei der vermeintlichen Delikatesse handelt es sich um eine gewöhnliche Mortadella mit Pistazien der deutschen Discountermarke „Jeden Tag“. Diese ist problemlos in österreichischen Supermärkten wie MPreis, Nah&Frisch und Unimarkt erhältlich. Der Witz dieser Inszenierung liegt auf der Hand und entlarvt die „Dubai-Wurst“ als ironischen Seitenhieb.

Spielerischer Streich

Dieser Schabernack unterstreicht den humorvollen Umgang mit dem Trend der „Dubai-Schokolade“. Die Zusammensetzung der Wurst – sie besteht zu 84 Prozent aus Schweinefleisch – macht sie kaum zu einem Produkt, das in einem muslimischen Land wie Dubai gefragt wäre.

Lesen Sie auch: Enorme Schlange: Wiener Bäckerei verkauft Dubai-Krapfen!Die Wiener Bäckerei Groissböck kreiert mit dem Dubai-Krapfen eine süße Sensation, die in kürzester Zeit große Beliebtheit erlangt.

Enorme Schlange: Wiener Bäckerei verkauft Dubai-Krapfen!Die Wiener Bäckerei Groissböck kreiert mit dem Dubai-Krapfen eine süße Sensation, die in kürzester Zeit große Beliebtheit erlangt. Heiß begehrt: eBay bietet Dubai-Schokolade für 250 Euro pro TafelDie exklusive Dubai-Schokolade von Lindt erobert Europa und sorgt für einen Ansturm auf eBay.

Heiß begehrt: eBay bietet Dubai-Schokolade für 250 Euro pro TafelDie exklusive Dubai-Schokolade von Lindt erobert Europa und sorgt für einen Ansturm auf eBay. Dubai-Scheich steht auf Ceca - Damit hat er sie überraschtEin Scheich aus Dubai hat den VIP-Bereich für das Konzert der serbischen Folk-Diva Ceca Ražnatović reserviert.

Die Ursprünge der echten „Dubai-Schokolade“ liegen tatsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Initiiert von Sarah Hamouda, der Gründerin von „Fix Dessert Chocolatier“ in Dubai, kam das Produkt 2021 unter dem Markennamen „Can’t Get Knafeh Of It“ auf den Markt und wurde zuletzt auf TikTok zu einem globalen Trend. Der Preis eines solchen Riegels beträgt mittlerweile 17 Euro und hat zahlreiche Unternehmen, darunter auch Lindt, inspiriert, ähnliche Produkte anzubieten.