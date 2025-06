Dunkle Wolken über Österreich: Fünf Bundesländer mit Starkregen und Hagel

Dunkle Wolken ziehen über Österreich – Meteorologen warnen vor extremen Unwettern mit Starkregen und Hagel. Die Einsatzkräfte bereiten sich auf das Schlimmste vor.

Hierzulande drohen am Samstag heftige Unwetter. Nachdem bereits am Freitagabend erste Gewitter über Westösterreich hinweggezogen sind, müssen sich nun weitere Landesteile auf extreme Wetterereignisse einstellen. In Tirol waren die Einsatzkräfte bereits mit überfluteten Kellern beschäftigt.

Besonders im Visier der Unwetterfront stehen laut GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark. Ab den Nachmittagsstunden rechnen die Meteorologen dort mit kräftigen Gewittern, die von Starkregen, Hagelschlag und stürmischen Böen begleitet werden können. Die Experten warnen eindringlich vor den Folgen: Überflutungen, umstürzende Bäume und erhebliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

⇢ Blackout Wegen Sonnensturm: Droht jetzt die „Internet-Apokalypse“?



Dynamische Wetterlage

„Die Wetterlage ist sehr dynamisch, lokal können innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen fallen“, erklärt ein Sprecher der GeoSphere Austria. Die Feuerwehren haben sich bereits auf zahlreiche Einsätze eingestellt.

Dringender Appell

An die Bevölkerung ergeht der dringende Appell, die aktuellen Wetterwarnungen im Blick zu behalten und bei aufziehenden Gewittern umgehend Schutz in Gebäuden zu suchen. Geplante Aktivitäten im Freien sollten verschoben oder gänzlich abgesagt werden.

⇢ Pfingst-Gewitter bringen Hagel und Starkregen



Auch für die kommenden Tage kündigen die Prognosen wechselhaftes Wetter an.