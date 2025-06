Tödliche Falle im Seniorenheim: 22 Verletzte nach Altersheim-Inferno

Ein 93-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Altersheim in Saragossa im Norden Spaniens ums Leben gekommen. 22 weitere Personen erlitten Verletzungen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Das Feuer brach am gestrigen Abend gegen 23 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss der Einrichtung aus. Der Verstorbene, der eine Behinderung hatte, konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, erklärte Saragossas Bürgermeisterin Natalia Chueca vor Journalisten.

Brandursache unklar

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein überhitztes Ladegerät für einen Elektrorollstuhl den Brand verursacht haben, wie der Heimleiter vermutete. Die genaue Ursache wird jedoch noch untersucht. In dem Seniorenheim waren zum Zeitpunkt des Unglücks 132 Personen untergebracht. Bei der Evakuierung leisteten sowohl Rettungskräfte als auch Anrainer Hilfe. Einige Bewohner mussten durch eingeschlagene Fenster gerettet werden.

Mutige Rettungsaktion

Ein Anrainer berichtete, er habe mit einem Hammer und Barstühlen die dicken Glasfenster eingeschlagen, um ins Gebäude zu gelangen und bei der Rettungsaktion zu helfen. Unter den 22 Verletzten, die hauptsächlich Rauchvergiftungen erlitten, befindet sich auch ein 46-jähriger Rettungssanitäter.

Alle Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.