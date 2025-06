Feuerwehr zerschlägt Scheibe für Kleinkind-Rettung: bei 30 Grad im Auto eingesperrt

Dramatische Rettungsaktion in Oberndorf: Ein Kleinkind saß bei praller Sonne im verschlossenen Auto fest – die Feuerwehr musste zur Scheibe greifen.

Am Mittwochnachmittag kam es in Oberndorf bei Salzburg zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, bei dem ein Kleinkind aus einem verschlossenen Fahrzeug gerettet werden musste. Das Auto stand in direkter Sonneneinstrahlung, während die Eltern keinen Zugriff mehr auf das Fahrzeug erlangen konnten.

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend auf die Notsituation. Mit einem Federkörner (spezielles Werkzeug zum kontrollierten Zerbrechen von Glas) zertrümmerten sie eine der Seitenscheiben des Wagens, um Zugang zum Inneren zu erhalten. Nach der erfolgreichen Bergung konnten sie das Kind wohlbehalten an die besorgten Eltern übergeben.

Ähnlicher Vorfall

Ein vergleichbarer Vorfall hatte sich erst in der Vorwoche im Salzburger Bergheim ereignet. Dort hatte eine Mutter versehentlich sowohl ihr Kind als auch die Autoschlüssel im Fahrzeug eingeschlossen.

In diesem Fall übernahmen Polizeibeamte die Befreiung des Babys aus dem verschlossenen Pkw.