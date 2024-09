Duo rettet Mann von Gleisen – und raubt ihn aus

Ein besonders schwerer Vorfall hat die Stadtbahnhaltestelle Brunnenstraße in der Dortmunder Nordstadt erschüttert. Am Abend des 30. Januars, gegen 23.45 Uhr, ereignete sich dort ein Vorfall, der zunächst harmlos erschien, sich jedoch als skrupellose Tat entpuppte.

Der Vorfall

Ein offensichtlich betrunkener Mann stürzte an jenem Dienstag ins Gleisbett der Stadtbahn-Station Brunnenstraße. Zwei unbekannte Männer boten sofort ihre Hilfe an und zogen ihn aus der Gefahrenzone. Doch was nach einer guten Tat aussah, entwickelte sich schnell zu einem kriminellen Akt.

Überraschender Angriff

Während einer der vermeintlichen Retter dem wehrlosen Mann auf die Beine half, begann der andere ihn nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Polizei berichtet: „Dabei zog einer der unbekannten Tatverdächtigen die Geldbörse aus der Hosentasche und entfernte sich schnellstmöglich über die Treppe.“

Flucht und Streit um die Beute

In einer schockierenden Wendung rannte der Mittäter dem Haupttäter hinterher, offenbar in der Absicht, die Beute aufzuteilen. Die beiden Männer verschwanden daraufhin spurlos. Bisher konnten die Ermittlungen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen liefern.

Polizei bittet um Hilfe

Um den Vorfall aufklären zu können, hat die Polizei nun Standbilder der Überwachungskameras veröffentlicht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung: „Wer erkennt die abgebildeten Männer und kann deren Namen oder Aufenthaltsort nennen?“, fragen die Beamten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegengenommen.