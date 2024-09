Feuerwehreinsatz: Auto am Gürtel in Vollbrand (VIDEO)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr ereignete sich am Währinger Gürtel in Wien ein dramatisches Ereignis: Ein Fahrzeug geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.

Der Vorfall fand in unmittelbarer Nähe des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) statt, was die Dringlichkeit des Einsatzes erhöhte.

Zeugen filmen das Feuer

Zeugen filmten das Geschehen, und die Aufnahmen zeigen, dass das Auto mitten auf der Fahrbahn in Flammen stand. Die Feuerwehr Wien bestätigte gegenüber der Zeitung „Heute“, dass sie mit einem Löschfahrzeug und unter Atemschutz vor Ort war, um den Brand zu bekämpfen.

Löscharbeiten dauerten eine Stunde

Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde, und die Einsatzkräfte konnten die lodernden Flammen erfolgreich unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise gab es ersten Berichten zufolge keine Verletzten. Die genaue Ursache des Brandes bleibt weiterhin unklar und wird untersucht.