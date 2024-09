Epileptischer Anfall: 28-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Am Samstagnachmittag kam es in Niederösterreich zu einem traurigen Vorfall, bei dem ein 28-jähriger Mann in einem Badeteich in Grafenwörth (Bezirk Tulln) sein Leben verlor.

Der Badeunfall ereignete sich in einer Seebarner Schottergrube. Erste Informationen deuten darauf hin, dass der Mann während des Schwimmens einen epileptischen Anfall erlitt und anschließend im Wasser unterging.

Rettungsversuch eines Berufstauchers

Ein zufällig anwesender Berufstaucher konnte den 28-Jährigen, unter Einsatz seines Lebens, aus einer Tiefe von sechs bis acht Metern bergen. Ein Polizist außer Dienst und eine Ärztin reagierten umgehend und leisteten professionelle Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettung.

Reanimationsversuche erfolglos

Trotz der schnellen Hilfe und eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte den Vorfall gegenüber des ORF Niederösterreichs am Sonntag.