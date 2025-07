Durchbruch in Österreichs Medienlandschaft: KOSMO sprengt 2-Millionen-Marke

Vom zweisprachigen Printmagazin zum digitalen Erfolgsmodell: KOSMO.at knackt die Zwei-Millionen-Marke bei den Unique Clients und etabliert sich in Österreichs Medienlandschaft.

KOSMO hat einen bemerkenswerten Erfolg verzeichnet: Die jüngste Auswertung der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) vom Juni bestätigt dem News- und Community-Portal erstmals über zwei Millionen Unique Clients (2.011.669) und 804.555 Unique User. Mit diesen Kennzahlen positioniert sich die Plattform nun unter den führenden Online-Medien Österreichs. Ergänzend zu diesen Nutzerzahlen wurden knapp vier Millionen Page Impressions (3.952.216) registriert, während die durchschnittliche Verweildauer bei 2 Minuten und 41 Sekunden liegt – ein deutlicher Indikator für das intensive Nutzerengagement.

Das Portal widmet sich tagtäglich Themenfeldern, die in der österreichischen Medienlandschaft oft nur am Rande behandelt werden. „Unsere Redaktion lebt in denselben Milieus, über die sie berichtet – dieser authentische Blick macht KOSMO.at zur digitalen Heimat für Leserinnen und Leser, die sich in mehreren Kulturen bewegen“, erklärt Herausgeber Dejan Sudar. „Der kontinuierliche Wachstum zeigt, dass unser Konzept nachhaltig überzeugt.“

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die konsequente Zweisprachigkeit des Portals, das Inhalte sowohl auf Deutsch als auch auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS) anbietet. Diese Strategie hat KOSMO als Brückenbauer zwischen der BKS-Community und der Mehrheitsgesellschaft in Österreich etabliert. Die thematische Bandbreite von Integration über Politik und Wirtschaft bis hin zu Bildung und Kultur spricht besonders junge, mehrsprachige Lesergruppen an, die sich stark mit den Inhalten identifizieren können.

Zukunftsinvestitionen geplant

Für die kommenden Entwicklungsphasen setzt KOSMO auf strategische Zukunftsinvestitionen: Eine neue Website mit umfassenden Digitalisierungsmaßnahmen, innovative interaktive Formate sowie ein zentraler Social-Media-Hub sollen das Nutzererlebnis weiter optimieren und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten schaffen.

Erfolgreiche Entwicklung

Die Erfolgsgeschichte von KOSMO begann 2009 mit einem zweisprachigen Printmagazin, gefolgt vom Onlineauftritt www.kosmo.at im Jahr 2014. In dieser Entwicklungsphase hat sich das Medium zum bedeutendsten Community-Medium Österreichs entwickelt.

Mit seiner aktuellen Reichweite von über zwei Millionen Unique Clients übertrifft KOSMO.at mittlerweile zahlreiche etablierte Medienportale im österreichischen Markt. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Community-orientierten, mehrsprachigen Medienangeboten im digitalen Zeitalter und zeigt, dass zielgruppenspezifische Formate auch abseits traditioneller Medienkonzepte erfolgreich sein können.

KOSMO dankt seinen Leserinnen und Lesern für ihr kontinuierliches Vertrauen, ihre Loyalität und ihr Interesse. Ohne diese starke Community wäre unser Wachstum nicht möglich – wir freuen uns, diesen Weg weiterhin gemeinsam zu gehen.