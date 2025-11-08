Dzeko durchschaut Autogrammjäger: „Verkaufst du es?“

Edin Dzeko sorgte für einen kuriosen Moment am Flughafen, als er einen Fan mit einer unerwarteten Frage konfrontierte. Der bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaftskapitän, der tags zuvor mit Fiorentina in der Conference League in Mainz zu Gast war, wurde von einem Anhänger um ein Autogramm gebeten.

Die Partie verlief für den Routinier persönlich enttäuschend. Beim 1:2 seiner Mannschaft musste Dzeko die gesamte Spielzeit von der Bank aus zusehen. Dennoch bleibt der Stürmer der absolute Star im Trikot der Fiorentina und bei Autogrammjägern besonders begehrt.

Unerwartete Frage

Bei seiner Abreise kam es dann zur amüsanten Szene, die inzwischen in den sozialen Medien die Runde macht. Als ein Fan ihm ein Trikot zum Signieren hinhielt, reagierte Dzeko mit einer direkten Frage: „Verkaufst du es?“ Der Anhänger versicherte sofort, das Trikot für sich behalten zu wollen.

Mit einem verschmitzten Lächeln hakte der Stürmer nach: „Niemand will verkaufen, aber alle filmen. Warum filmst du dann, wenn du es nicht verkaufen willst?“

Freundliches Ende

Trotz seiner skeptischen Nachfrage – die auf die verbreitete Praxis anspielt, signierte Fanartikel gewinnbringend weiterzuverkaufen – griff Dzeko schließlich doch zum Stift. Der Fan beteuerte nochmals, das Trikot lediglich als persönliches Andenken behalten zu wollen.

Die gesamte Begegnung verlief in entspannter Atmosphäre, und der bosnische Angreifer verabschiedete sich mit einem freundlichen Lächeln.