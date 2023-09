E-Auto: Deshalb bereut jeder zweite Fahrer den Umstieg

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des dänischen Softwareunternehmens Monta offenbart eine überraschende Tatsache: Mehr als die Hälfte der E-Autofahrer bereut den Umstieg auf die elektrische Mobilität. Die Gründe dafür sind vor allem die gestiegenen Stromkosten. Doch es gibt auch einen Lichtblick – die Lösung könnte in der Nutzung von Solarenergie liegen.

Die Elektromobilität, einst gepriesen als die Zukunft des Straßenverkehrs, scheint nicht für alle Autofahrer das erhoffte Utopia zu sein. Laut einer aktuellen Umfrage, durchgeführt von YouGov im Auftrag von Monta, einem dänischen Unternehmen, das die Software für E-Auto-Ladesysteme entwickelt, bereuen 53 Prozent der Befragten ihren Wechsel zu einem E-Auto.

Die Gründe dafür sind vielfältig, doch ein Aspekt sticht besonders hervor: die gestiegenen Strompreise. Diese haben nicht nur das Fahren mit dem E-Auto teurer gemacht, sondern auch die Entscheidung für potenzielle Käufer erschwert. Jeder vierte Befragte gibt an, seine Kaufentscheidung aufgrund der hohen Stromkosten aufschieben zu wollen.

Unklarheit in der Kostenbewertung

Die Kosten variieren stark, je nachdem, ob man das Fahrzeug zu Hause oder an einer öffentlichen Ladestation auflädt. Dies führt zu einer gewissen Unklarheit in der Kostenbewertung, die laut Max Scherer von Monta zur allgemeinen Unzufriedenheit beiträgt. „Das Laden eines Elektroautos ist in den letzten Jahren teurer geworden. Untersuchungen belegen aber auch, dass die Deutschen einen Ladevorgang tendenziell kostenintensiver einschätzen, als er tatsächlich ist“, so Scherer.

Doch nicht alles ist düster in der Welt der E-Mobilität. Scherer weist auf eine mögliche Lösung hin, die in der Nutzung von Solarenergie liegt. „Wer beispielsweise seine Solaranlage mit seiner Ladesäule verbindet und mit Sonnenstrom tankt, kommt deutlich günstiger weg“, erklärt er.