E-Roller-Akku explodiert in Wohnung – Sechs Verletzte

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ereignete sich in einer Erdgeschosswohnung in der Mariagrüner Straße im steirischen Mariatrost ein erschütternder Vorfall: Der Akku eines E-Rollers explodierte und löste einen rasch um sich greifenden Brand aus. Während die Eltern mit dem Hund unterwegs waren, befanden sich drei Kinder in der Wohnung.

Die Nachbarn wurden durch einen lauten Knall aufgeschreckt und hörten danach die panischen Rufe der Kinder, die neun, zehn und 13 Jahre alt waren. Sofort ergriffen drei von ihnen die Initiative und retteten die Kinder aus der stark verrauchten Wohnung. Kurz darauf kamen auch die Eltern zurück und halfen bei den Rettungsmaßnahmen.

(FOTO: Berufsfeuerwehr Graz)

Feuerwehreinsatz

Weitere Anwohner alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und begannen mit ersten Löschversuchen. Trotz ihrer Bemühungen stand die Wohnung bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und setzte ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz ein, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Lesen Sie auch: Entführung nach Kroatien: Frau durch Handyvideo gerettetEine 43-jährige Linzerin wurde nach einer dramatischen Entführungsaktion, dank eines Zeugen, nach einer 240km langen Fahrt befreit.

Entführung nach Kroatien: Frau durch Handyvideo gerettetEine 43-jährige Linzerin wurde nach einer dramatischen Entführungsaktion, dank eines Zeugen, nach einer 240km langen Fahrt befreit. Ex-Model Kristina Joksimovic von Mann zerstückelt und püriertEhemalige Miss-Schweiz-Finalistin Kristina Joksimovic wurde mutmaßlich von ihrem Ehemann ermordet und zerstückelt.

Ex-Model Kristina Joksimovic von Mann zerstückelt und püriertEhemalige Miss-Schweiz-Finalistin Kristina Joksimovic wurde mutmaßlich von ihrem Ehemann ermordet und zerstückelt. Unwetter-Chaos in Kroatien: 20 Tornados an einem Tag (VIDEOS)Eine heftige Sturmfront hat die kroatische Adriaküste heimgesucht und massive Schäden verursacht. Besonders betroffen ist die Region Dalmatien.

Nachwirkungen und Rettungsaktion

Schließlich wurden sechs Personen, darunter die drei Kinder, ihr Vater und zwei Nachbarn, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatzleiter, Brandkommissär Martin Trampusch, lobte die schnellen und professionellen Reaktionen der Nachbarn: „Durch das Großaufgebot und das frühzeitige, professionelle Handeln der Nachbarn konnte hier eine Tragödie verhindert werden!“