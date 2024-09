Abnehmspritze zeigt auch bei übergewichtigen Kindern Wirkung

Eine kürzlich in Minnesota (USA) durchgeführte Studie zeigt, dass die Abnehmspritze Liraglutid bei übergewichtigen Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren wirkungsvoll ist.

Bisherige Behandlungsmöglichkeiten

„Für diese Altersgruppe gibt es derzeit keine spezifische Medikation zur Behandlung von Adipositas,“ erklärte Daniel Weghuber vom Uniklinikum Salzburg, der an der Studie nicht beteiligt war. Adipositas ist oft bereits bei der Einschulung vorhanden, weshalb frühzeitig ansetzende Maßnahmen entscheidend sind. Die bisherige Behandlung beschränkte sich auf Änderungen des Lebensstils durch Familienschulungen, die jedoch schwer umsetzbar sind. Hier könnte Liraglutid, besonders bei extremen Fällen, eine bedeutende Unterstützung bieten.

Studienergebnisse und Nebenwirkungen

Die im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie aus den USA untersuchte 82 stark übergewichtige Kinder über einen Zeitraum von 56 Wochen. 56 von ihnen erhielten täglich Liraglutid-Injektionen, während 26 Kinder ein Placebo bekamen. Alle Teilnehmer wurden auch hinsichtlich gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität beraten. Das Ergebnis: Der Body-Mass-Index (BMI) der Kinder in der Liraglutid-Gruppe verringerte sich im Durchschnitt um 5,8 Prozent, während er in der Placebo-Gruppe um 1,6 Prozent zunahm. Generell blieb die Gewichtszunahme bei Kindern in der Liraglutid-Gruppe deutlich geringer als in der Placebo-Gruppe.

Die beobachteten Nebenwirkungen entsprachen den bereits bekannten Effekten bei Jugendlichen und Erwachsenen, darunter hauptsächlich Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Elf Prozent der Kinder brachen die Behandlung wegen dieser Nebenwirkungen ab.

Potenzial für gezielte Anwendungen

Martin Wabitsch vom Universitätsklinikum Ulm betont, dass Liraglutid hauptsächlich für Kinder mit extremer Adipositas infrage kommt, nicht aber für alle betroffenen Kinder. Diese Gruppe hat oft einen Defekt in der zentralen Regulation von Hunger und Sättigung, welcher durch Liraglutid adressiert wird. Es handelt sich um einen Glucagon-like-Peptid-1-(GLP-1)-Rezeptoragonisten, der den Appetit zügelt.

Zukünftige Perspektiven

In Europa ist Liraglutid zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht bei Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen. Nachfolgemittel wie Semaglutid und Tirzepatid zeigen laut Studien eine noch bessere Wirkung und sind weniger häufig anzuwenden, jedoch stehen Studien zur Kindertauglichkeit noch aus. Derzeit laufen ähnliche Studien, wie beispielsweise eine zu Semaglutid in Ulm, deren Ergebnisse im nächsten Jahr erwartet werden.