„Katastrofa“: Tea & Azis zerlegen mit Balkan-Duett die Austro-Charts

Wenige Tage vor ihrem ersten von zwei Konzerten in der Belgrader Arena hat Tea Tairovic ihre Fans mit einer unerwarteten Enthüllung begeistert. Sie hat ein Duett mit der bulgarischen Musikikone Azis veröffentlicht, was für großes Aufsehen sorgte.

Obwohl die Aufnahme ihrer gemeinsamen Single über einen längeren Zeitraum streng geheim gehalten wurde, kündigte Azis die Zusammenarbeit vor wenigen Tagen an. Diese Kombination aus Azis‘ kraftvoller Stimme und Präsenz, gepaart mit Teas einzigartigem Stil, hat viele Fan-Herzen höherschlagen lassen. Die Begeisterung der Anhänger zeigt sich in der weit verbreiteten Meinung, dass dieses Duett schon lange auf dem Balkan erwartet wurde. In nicht einmal 15 Stunden schaffte es das Lied, auf den 5. Platz der österreichischen Charts zu klettern. Die Erwartungen waren sehr hoch, und wie die Kommentare und Klickzahlen beweisen, haben sie es auch geschafft, ihre Fans nicht zu enttäuschen.

Großer Moment

Seit der Ankündigung durch Azis erhalten sowohl er als auch Tea täglich Hunderte von Nachrichten. Im Mittelpunkt steht die brennende Frage: Wird Azis bei einem der anstehenden Konzerte in der Belgrader Arena am 21. und 22. September 2023 auftreten? Bis jetzt haben sich jedoch weder Tea noch Azis dazu geäußert.

Historischer Auftritt

Sollte Azis tatsächlich nach Belgrad kommen, wäre dies ein bemerkenswertes Ereignis, da er dafür bekannt ist, sehr wählerisch bei öffentlichen Auftritten zu sein. Seine Präsenz auf der Bühne der Belgrader Arena würde sicherlich für Furore sorgen.

Tea Tairovic hat kürzlich in einem Interview die Teilnahme von drei weiteren Gästen bestätigt: Voyage, Nucci und Sanja Vucic. Diese Ankündigungen heizen die Spannung rund um die bevorstehenden Konzerte zusätzlich an. Ob sich auch Azis zu diesen bestätigten Gästen gesellt, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.