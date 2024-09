Revolution: Abnehmspritze bald als Tablette

Die Nachfrage nach effektiven Abnehmmedikamenten, die das Sättigungsgefühl erhöhen und stark übergewichtigen Menschen beim Gewichtsverlust helfen, ist groß.

Derzeit erfolgt die Verabreichung dieser Präparate meist in Form von täglichen oder wöchentlichen Injektionen. Doch viele Patienten würden eine Einnahme in Tablettenform bevorzugen, da diese praktischer und leichter zu handhaben ist – insbesondere, wenn das Medikament lebenslang eingenommen werden muss.

Neuer Ansatz von Novo Nordisk

Novo Nordisk, ein dänisches Unternehmen, das für bekannte Abnehmmedikamente wie Wegovy und Saxenda sowie das Diabetesmedikament Ozempic verantwortlich ist, hat kürzlich eine Studie veröffentlicht. Diese Studie testete erstmals ein orales Medikament zur Gewichtsreduktion an Menschen. Die teilnehmenden Probanden nahmen einmal täglich eine Tablette ein

Wirkstoff und Mechanismus

Das getestete Medikament, Amycretin, imitiert die Wirkung von zwei Darmhormonen in einem einzigen Molekül. Es wirkt sowohl als Amylin- als auch als Glucagon-ähnlicher Peptid-1 (GLP-1-)Rezeptoragonist. Diese Hormone sind entscheidend bei der Regulierung von Appetit und Hungergefühl und tragen nachweislich zur Gewichtsreduktion bei.

In der Phase-I-Studie wurden Erwachsene aus den USA mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 25,0 bis 39,9 kg/m² ohne Diabetes über einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen untersucht. Die Probanden erhielten in zufälliger Auswahl entweder Amycretin oder ein Placebo. Das Medikament wurde in verschiedenen Dosierungen getestet.

Gewichtsverlust von bis zu 13 Prozent

Die Studie zeigte, dass Amycretin sicher und verträglich ist, mit Nebenwirkungen, die denjenigen von Abnehmspritzen ähneln. Die häufigsten Beschwerden waren leichte bis mittelschwere gastrointestinale Probleme wie Übelkeit und Erbrechen. Der durchschnittliche Gewichtsverlust bei den Amycretin-Teilnehmern war signifikant höher als in der Placebo-Gruppe. Probanden, die täglich 50 mg Amycretin einnahmen, reduzierten ihr Körpergewicht im Durchschnitt um 10,4 Prozent innerhalb von 12 Wochen. Jene, die zweimal täglich 50 mg einnahmen – die höchste getestete Dosis – verzeichneten einen Gewichtsverlust von 13,1 Prozent. Im Vergleich dazu verloren die Personen in der Placebogruppe im Durchschnitt lediglich 1,1 Prozent ihres Körpergewichts.

Ein bemerkenswertes Ergebnis, so die Studienautoren, war der Umstand, dass die Teilnehmer, die Amycretin einnahmen, am Ende des Untersuchungszeitraums noch kein Gewichtsplateau erreicht hatten. Dies deutet darauf hin, dass bei längerer Anwendung möglicherweise ein weiterer Gewichtsverlust erzielt werden könnte.

Weitere Studien nötig

Trotz dieser positiven Ergebnisse betonen die Studienautoren, dass weitere, umfangreichere und langfristigere Studien erforderlich sind, bevor das Medikament auf den Markt gebracht werden kann. Die Ergebnisse der Studie wurden auf der Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes in Madrid vorgestellt.

In Österreich werden derzeit hauptsächlich zwei neue Abnehmmedikamente verwendet: Saxenda von Novo Nordisk und Mounjaro (auch bekannt als Zepbound) von Eli Lilly. Letzteres imitiert neben GLP-1 auch ein weiteres Darmhormon und gilt als besonders wirksam. Bekannt sind außerdem die Medikamente Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk, wobei letzteres nicht in Österreich erhältlich ist.