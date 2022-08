E-Zigarette explodiert im Mund und zerfetzt Mann die Zähne

Ein Mitarbeiter wollte sich nach seiner Arbeit einige Züge an seiner E-Zigarette gönnen. Doch das kostete ihn seine Zähne, denn das Gerät explodierte im Mund des Mannes.

„Es geschah am Ende eines Freitagnachmittags, als ich nach einer langen Arbeitswoche zu meinem Auto ging. Ich wollte einen Zug nehmen, und da war nichts, was mir seltsam vorkam“, so der Mann. Der Akku explodierte plötzlich und ihm wurde ein Teil seiner Zähne praktisch herausgesprengt.

„Überall war so viel Blut, und mein Mund war so verstümmelt, dass ich gar nicht sagen konnte, ob ich mir ein Loch ins Gehirn geblasen hatte“, setzt er fort. Der 39-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Akku explodiert

„Drei obere Zähne wurden komplett ausgeschlagen und vier weitere Zähne schwer beschädigt. Von den drei ausgeschlagenen Zähnen wurden zwei von einem Kollegen geborgen und konnten mir im James Cook wieder eingesetzt werden“, sagt der verletzte Mann. Seine Zähne mussten durch Implantate ersetzt werden.

„Wenn jemand denkt – so wie ich es in den letzten 10 Jahren getan habe – dass die gelegentlichen Geschichten, die man im Internet über explodierende Vape-Geräte hört, nur in Amerika vorkommen oder von Leuten erfunden wurden, die gegen das Dampfen sind und etwas […] übertreiben, was höchstwahrscheinlich nie passieren wird, dann sollte man sich nicht so sicher sein.“, so der Mann gegenüber den Medien.