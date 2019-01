Ehe-Aus für JK und Tošić? Chatverläufe mit Liebhaber aufgetaucht (FOTOS)

Teile diesen Beitrag: mitteilen

Zwischen der Sängerin und dem Fußballer soll es bereits zu Neujahr so richtig gekracht haben. Grund für das Ehe-Aus sollen Liebschaften und Eifersucht sein.

Serbische Medien berichteten gestern im Stundentakt über die angebliche Trennung zwischen Jelena Karleuša und Duško Tošić. Zwischen den Beiden soll es bei den Silvesterauftritten der Sängerin zu einem riesigen Streit gekommen sein.

Während Jelena auf der Bühne war, soll ihr Mann einer Dame auf dem Nebentisch ein Getränk spendiert haben. JK soll daraufhin richtig ausgerastet sein. Sichtlich wütend und ohne ein Wort mit ihrem Mann zu wechseln, soll Karleuša zum zweiten Auftritt gefahren sein.

Situation eskalierte zuhause

„Duško kam nach Hause und versuchte die Situation zu beruhigen und zu erklären, dass alles nicht so abgelaufen ist, wie Jelena das von der Bühne aus gesehen hat. Jelena wollte jedoch kein Wort hören und verharrte stur auf ihrem Standpunkt. Daraufhin nahm Tošić ihr Handy, woraufhin es erst recht zu einer Mega-Krise kam“, so eine unbekannte Quelle gegenüber „Kurir.rs“.

Der Kicker soll im Telefon seiner Frau eindeutige Chatverlaufe mit seinem Fußballkollegen Ognjen Vranješ gefunden haben: „Duško raste daraufhin komplett aus. Er stürmte mit dem Telefon aus dem Haus und rief Ognjen an, um ihn ordentlich zu beschimpfen. Wie das Ganze ausgehen wird, kann ich euch nicht sagen. Es ist aber gut möglich, dass sie bald die Scheidung einreichen“, erzählte der Insider weiter.

„Ich bin von dieser Seite der Drina, nicht von der anderen“

Tošić soll noch in China vermutet haben, dass Jelena mit einem anderen Mann in engerem Kontakt steht. Aus diesem Grund hat er bei dem Streit auch zu JKs Handy gegriffen, um sicher zu gehen. Seine Vermutungen sollen sich bestätigt haben. Nachdem er seinem bosnischen Kicker-Kollegen schließlich die Meinung via Telefon gegeigt haben soll, meldete sich auch Vranješ zu Wort:

„Ich pflege immer Folgendes zu sagen: ’Ich bin von dieser Seite der Drina (aus Bosnien – Anm.d.Red.), nicht von der anderen Seite (Serbien – Anm.d.Red.), wo sich diese Affen befinden’. Aus diesem Grund möchte ich auch nichts zu diesem Thema sagen. Vergesst es einfach und ruft Duško an! […] Du kannst gerne mit ihm reden. Frohes Neues und that’s it.“

Karleuša nimmt auf Insta Stellung

Nachdem den gesamten gestrigen Tag zahlreiche Artikel über das Paar in serbischen Medien erschienen, veröffentlichte die serbische Pop-Diva ein Foto auf Instagram. Ihr Kommentar unter dem Bild (zweite Seite) schaffte nun Klarheit darüber, was zwischen ihr und Duško wirklich los ist.