Ehepaar erzieht 130 Kinder und ihre eigenen leiblichen Kindern

Als Cora und Sten Krol aus dem Bezirk Pueblo in Colorado (USA) plötzlich ein leeres Nest vorfanden, nachdem ihre drei Kinder ausgezogen waren, beschlossen sie, sich einer neuen Aufgabe zu widmen: Sie wurden Pflegeeltern. Seit 1989 haben sie sich um Jungen, einschließlich solcher mit besonderen Bedürfnissen aus dem Autismus-Spektrum, gekümmert und in den vergangenen 34 Jahren über 130 Kinder großgezogen.

Das engagierte Ehepaar legt großen Wert darauf, die jungen Menschen in ihrer Bildung zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Dabei haben sie dauerhafte Bindungen zu den Kindern und Jugendlichen aufgebaut, die in ihrem Zuhause gelebt haben, sowie zu deren Familien. Sie laden sie zu Feiertagen ein und haben sogar eine Hochzeit in ihrem Garten abgehalten. Kürzlich sind auch ihre erwachsene Tochter und Enkelin in die Fußstapfen der Krols getreten und haben begonnen, Pflegekinder im Bezirk Pueblo aufzunehmen.

Cora erzählt, dass sie sich zunächst bei einem Gruppenhaus für Jugendliche beworben hatte, um herauszufinden, ob ihr das Pflegeelternsein zusagt. Nachdem sie dort viele Kinder gesehen hatte, war sie überzeugt, dass sie diese Aufgabe meistern kann.

Im Laufe der Jahre haben die Krols viele wundervolle junge Menschen bei sich aufgenommen. Einige von ihnen sind im Gefängnis gelandet und rufen das Ehepaar sonntags an. Andere haben erfolgreich ihren Lebensweg gefunden, wie ein ehemaliger Pflegesohn, der heute in New York lebt, verheiratet ist und zwei Kinder hat. Er trat der US-Marine bei und sein Kommandant lobte ihn in einem Brief an die Krols.

Die Krols sehen es als einen Schlüssel zu ihrem Erfolg an, jedes Jahr mit den Kindern in den Urlaub zu fahren. Dabei ermöglichen sie ihnen, die Welt zu entdecken und andere Lebensweisen kennenzulernen. Auf ihren Reisen haben sie die Kinder zu Sehenswürdigkeiten wie den Carlsbad-Höhlen, dem White Sands-Nationalpark in New Mexico und dem Grand Canyon in Arizona (USA) mitgenommen.

Diese Empathie und Fürsorge hat auch die leibliche Tochter der Krols, Tami Walton, beeindruckt, die ihrer Mutter eine große Anteilnahme an ihrem Leben und dem ihrer Geschwister bescheinigt. Inzwischen ist auch sie selbst Pflegemutter geworden.

Die von den Krols aufgezogenen Kinder entwickeln häufig eine ähnliche Beziehung wie leibliche Geschwister, sagt Cora. Sie stehen füreinander ein und unterstützen sich gegenseitig. Cora betont, dass sie weiterhin Kinder als Pflegeeltern aufziehen, weil „Gott seine Hand in allem hat“.

Laut Daten des DHS (Abteilung für Kinder- und Erwachsenenhilfe) von Colorado gibt es im Bezirk Pueblo derzeit 147 Kinder und Jugendliche in Pflegeheimen, aber nur 70 zertifizierte Pflegeeltern und Verwandtenbetreuer. Adrienne Baxter vom DHS Colorado erklärt, dass Pflegefamilien dringend benötigt werden, insbesondere solche, die bereit sind, sich um Kinder mit komplexen Verhaltens- und psychischen Gesundheitsbedürfnissen, Geschwistergruppen und Kinder, deren Muttersprache nicht Englisch ist, zu kümmern.

Cora ermutigt interessierte Menschen, in Erwägung zu ziehen, Pflegeeltern zu werden. Sie betont, dass die Kinder nach Aufmerksamkeit und Liebe hungern und man ihnen unweigerlich helfen möchte, sobald man sie kennenlernt. Sie ist überzeugt: „Gott findet einen Weg, sich um alle zu kümmern.“