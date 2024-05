Eifersucht: Ex-Freundin dreht Pornos – Mann attackiert Drehpartner

In Los Angeles hat eine gewaltsame Konfrontation Schlagzeilen gemacht, bei der ein 26-jähriger Mann einen Pornodarsteller brutal attackierte, angeblich aus Eifersucht wegen eines Filmes mit seiner Ex-Freundin.

Hintergrund des Angriffs

James Gosselin wurde von seiner Freundin verlassen, da diese lieber ihre Karriere in der Erotikbranche vorantreiben wollte. Den damit einhergehenden emotionalen Schmerz, konnte er anscheinend nicht bewältigen. Bei dem Vorfall, der sich bereits am 2. April ereignete, aber er jetzt bekannt wurde, lauerte Gosselin dem Pornodarstellers „Bradley Hamilton“ auf dem Arbeitsplatz auf.

Lesen Sie auch: Gewaltexzess und Eifersucht: Prozess gegen serbisch-stämmige Cousins Vor den Augen von 50 Familienmitgliedern stehen zwei vorbestrafte Cousins wegen brutalen Raubs, Bedrohung und Körperverletzung vor Gericht.

Eifersüchtige Frau: Mann muss jeden Tag Lügendetektortest machen Die Britin Debbie Wood wurde der Öffentlichkeit bekannt, nachdem sie in der beliebten Sendung

Rebecca-Syndrom - eifersüchtig auf die Ex Personen, die unter dem Rebecca-Syndrom leiden, sind krankhaft eifersüchtig auf den Ex-Partner, die Ex-Partnerin des aktuellen Partners.

Dramatische Eskalation

Hamilton war mit seinem Motorrad auf dem Weg nach Hause, als Gosselin Hamiltons Motorrad mit seinem Truck an einer Kreuzung rammte. Er versuchte vergeblich, sich eine Skimaske überzuziehen, und griff anschließend mit einem Golfschläger an. Obwohl Gosselin mehrfach daneben schlug, traf er Hamilton schlussendlich am Rücken, was zu einer Prellung führte. Berichten zufolge konnte Hamilton den Angreifer überwältigen und brach ihm mit einem Faustschlag das Jochbein, bevor die Polizei eintraf.

Rechtsfolgen und Drohungen

Die Polizei nahm Gosselin fest, der zugab, neben dem Golfschläger auch eine selbst hergestellte Schusswaffe zu besitzen. Trotz seiner kurzzeitigen Krankenhausbehandlung und anschließender Freilassung ließ Gosselin nicht ab und schickte bedrohliche Nachrichten an Hamilton und seine Ex-Freundin, bekannt unter dem Künstlernamen „Gia“. Die Drohungen gipfelten in der expliziten Ankündigung, Hamilton umzubringen und die Leiche in den Truck zu laden. Als Reaktion darauf wurde Gosselin erneut festgenommen, diesmal mit einer Kaution von einer Million Dollar.