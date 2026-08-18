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Betrug

Ein falscher Klick – 44-Jährige verliert Zehntausende Euro

Ein falscher Klick – 44-Jährige verliert Zehntausende Euro
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Klick auf die falsche Website – und plötzlich sind zehntausende Euro weg. Eine Kärntnerin erlebte, wie schnell Bankbetrug zur Realität wird.

Eine 44-jährige Kärntnerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist Opfer eines Bankbetrugs geworden. Unbekannte Täter veranlassten ohne ihr Wissen mehrere Echtzeitüberweisungen von ihrem Konto. Am 17. August wandte sich die Frau an die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass ein Betrag in der Höhe von mehreren zehntausend Euro von ihrem Konto abgebucht worden war.

Das Geld wurde auf österreichische Konten transferiert. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Frage, auf welchem Weg die Täter an die Bankdaten der Frau gelangten.

Phishing im Verdacht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die 44-Jährige eine Phishing-Website aufrief und dort ihre Zugangsdaten eingab, die in der Folge für die unautorisierten Transaktionen genutzt wurden.

Wie die Frau auf die betrügerische Website gelangte und wer konkret hinter den Überweisungen steckt, ist bislang ungeklärt.

Die Ermittlungen dauern an.

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