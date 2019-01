Ein viertes Kind für Kim Kardashian & Kanye West ist unterwegs!

Kim Kardashian und Kayne West sollen den Nachwuchs im Mai erwarten und das Geschlecht ist auch schon bekannt: es ist ein Junge!

Tochter Chicago West kam vor fast einem Jahr zur Welt und auch sie wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Warum nicht von Kim selbst, fragt ihr euch? Die Ärzte haben ihr geraten, keine weiteren Kinder mehr selbst zu gebären, da es in ihren letzten Schwangerschaften immer wieder zu gesundheitlichen Problemen gekommen war. Kim und Kayne hielt das aber nicht davon ab, sich mehr Kinder zu wünschen.

Der Rapper und der Reality-Star haben im Moment einen Sohn, Saint (3 Jahre), und zwei Töchter, North (5 Jahre) und Chicago (11 Monate). Im Oktober vergangenen Jahres meinte Kim in ihrer Reality-TV-Show „Keeping Up With the Kardashians“, dass Kayne sieben Kinder möchte. Er nerve sie damit und wolle sich nicht von seinem Wunsch abbringen lassen. Doch sie persönlich könne mit so vielen Kindern nicht umgehen. Sie wünsche sich nur vier.

Weiters erzählte die 38-Jährige, dass es nicht einfach gewesen sei, eine Leihmutter zu finden. Man müsse darauf achten, dass sie einen gesunden Lebensstil hegt und bestimmte psychologische Tests besteht. Für die jetzige Schwangerschaft war die Familie Kardashian-West gezwungen, eine neue Leihmutter zu suchen, da die Frau, die Töchterchen Chicago ausgetragen hat, selbst über Weihnachten ein Kind bekommen hat.