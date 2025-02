Eisregen & Glatteis: In diesen 6 Bundesländern gilt Wetterwarnung!

Ein Tiefdruckgebiet bringt turbulentes Wetter mit Regen und Schnee in die Alpenregion. Doch am Wochenende kehrt unter Hochdruckeinfluss wieder Ruhe ein.

In der Nacht auf Freitag breitet sich der Niederschlag bis in den Süden und Südosten aus, während die Schneefallgrenze sinkt. In Kärnten und der südwestlichen Steiermark ist kräftiger Schneefall möglich. Der Tag beginnt winterlich mit Schneefall bis in tiefe Lagen. Im Laufe des Vormittags lässt die Intensität nach, und am Nachmittag fallen nur noch vereinzelt Flocken. Im Norden und Osten bleibt es meist trocken, und im äußersten Osten weht ein kräftiger Nordwind. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +5 Grad.

Wochenende

Am Samstag beginnt der Tag im Südosten mit Wolken, während sonst die Sonne überwiegt. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +3 Grad. Am Sonntag gibt es im Waldviertel und in den Voralpen Nebelfelder, ansonsten wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. Der Wind weht schwach aus nordöstlichen Richtungen, bei Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad.