Tochter lebte wochenlang neben verstorbenem Vater

Eine 51-jährige Frau lebte wochenlang neben ihrem toten Vater in einer Wiener Gemeindebauwohnung. Erst ein Hinweis ihrer Schwester aus der Slowakei führte zur Entdeckung und Rettung durch die Einsatzkräfte.

Ein tragisches Familiendrama erschüttert Wien: Eine 51-jährige stark beeinträchtigte Frau verbrachte rund einen Monat in einer Gemeindebauwohnung neben dem Leichnam ihres verstorbenen Vaters. Erst ein Hinweis aus dem Ausland führte zur Entdeckung der schockierenden Zustände, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Hinweis aus der Slowakei führte zur Rettung

Eine weitere Tochter des Verstorbenen, die in der Slowakei lebt, schlug Alarm, nachdem sie ihren Vater und ihre Schwester nicht mehr erreichen konnte. Der letzte Kontakt soll um den Jahreswechsel gewesen sein. Am Samstagabend rückten Einsatzkräfte zur Gemeindebausiedlung in der Herzgasse in Favoriten aus. Beim Aufbrechen der Tür strömte ein stechender Geruch ins Stiegenhaus. Die Feuerwehr entdeckte den bereits verwesten Leichnam des rund 80-Jährigen im Schlafzimmer. Seine pflegebedürftige Tochter hatte die ganze Zeit über ihn gewacht.

Tochter überlebte knapp

Die 51-Jährige war stark abgemagert und dehydriert, sie hätte wohl nur noch wenige Tage überlebt. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Gerichtsmedizin stellte keine Hinweise auf Fremdverschulden fest, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Ein Lokalaugenschein der Krone zeigt: In der großen Wohnsiedlung fiel das Verschwinden von Vater und Tochter kaum auf. Ein Nachbar, der anonym bleiben möchte, sagte: „Es hat schon länger irgendwie komisch im Haus gerochen, ich hatte aber keine Ahnung. So eine schreckliche Geschichte.“