Eiszeit im Bett: Wenn Paare über alles reden – nur nicht über Sex

Hinter verschlossenen Schlafzimmertüren herrscht oft eisiges Schweigen. Wenn die Leidenschaft schwindet, wächst die Sprachlosigkeit in Partnerschaften.

Die Angst vor der Wahrheit

Viele Menschen scheuen davor zurück, die unangenehme Wahrheit über ihr Liebesleben anzusprechen. Die bange Frage, ob man für den Partner noch attraktiv ist, bleibt unausgesprochen. Manche hegen sogar den stillen Verdacht, dass der Partner sein Verlangen anderswo stillt. Dahinter verbirgt sich oft die tiefe Furcht, verlassen zu werden. Kein Wunder also, dass direkte Fragen und ehrliche Antworten zum Tabuthema werden.

In vielen langjährigen Beziehungen hat sich die Dynamik grundlegend gewandelt. Was einst als romantische Verbindung begann, gleicht nun eher einer Arbeitsgemeinschaft, in der beide Partner den gewünschten Lebensstil aufrechterhalten. Während Romantik und Leidenschaft längst verblasst sind, werden Finanzfragen offen besprochen – über Sex hingegen herrscht Schweigen.

Alltag statt Leidenschaft

Der Einfluss von Alltagsbelastungen auf die Libido ist unbestreitbar. Wer neben dem Beruf noch Kinder großzieht oder pflegebedürftige Eltern betreut, für den rutscht Intimität auf der Prioritätenliste weit nach unten. Selbst der Gedanke an Sex fällt schwer, wenn die Energiereserven aufgebraucht sind – von der tatsächlichen Umsetzung ganz zu schweigen.

Mit den Jahren verändert sich zudem der eigene Körper. Ob nach einer Schwangerschaft, durch das fortschreitende Alter, mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährungsgewohnheiten oder das tägliche Feierabendbier – die Gründe sind vielfältig. Wer mit seinem Körperbild hadert, dem fällt es schwer, sich vor dem Partner zu entblößen und vermeintliche Makel zu zeigen.

Körperliche Veränderungen

Besonders Frauen in den Wechseljahren leiden häufig unter körperlichen Beschwerden wie Trockenheit und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Viele von ihnen bringen jedoch nicht den Mut auf, dieses Thema anzusprechen – weder beim Frauenarzt noch beim eigenen Partner.