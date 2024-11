Eltern alarmiert: Dicker „Matthias“ spricht Schüler an

In Graz sorgt ein Vorfall an mehreren Schulen für Besorgnis. Schüler berichten, dass ein Mann, der sich als „Matthias“ vorstellt, in der Umgebung der Keplerbrücke gezielt junge Schüler anspricht.

Beschreibung des Verdächtigen

In zumindest einem Fall soll er einen Schüler auch zum Mitkommen auffordert haben. Sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei sind im Gange. Der Mann wird von Zeugen als rund 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Er ist korpulent und führt meistens einen schwarzen Rucksack mit sich. Nach den Vorfällen wurden Eltern vom Direktor des BG/BRG Kepler, Franz Riegler, per Brief informiert, ebenso wie von anderen Schulen in der Umgebung.

Hintergrund der Ermittlungen

Laut der Landespolizeidirektion Steiermark ist der Verdächtige aus früheren Ermittlungen bekannt. Bereits vor einigen Monaten gab es Untersuchungen gegen ihn wegen des Verdachts der sittlichen Gefährdung. Diese Ermittlungen wurden jedoch von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die jetzigen Vorwürfe werden dennoch sorgfältig geprüft. Laut Meinung der Polizei geht von dem Mann derzeit keine akute Gefahr aus.