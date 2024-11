„Härtester Gegner“: Serbien trifft in Nations League auf Österreich

Das österreichische Fußballnationalteam steht vor einem entscheidenden Duell in der UEFA Nations League. Nach dem zweiten Platz in der B-Liga-Gruppe hat die Mannschaft von Ralf Rangnick die Möglichkeit, in die A-Liga aufzusteigen.

Dazu müssen sie im Play-off gegen Serbien bestehen. Diese Paarung wurde kürzlich während der Auslosung im UEFA-Hauptquartier in Nyon bekanntgegeben.

Herausforderung

Im Juni 2024 begegneten sich die beiden Teams bereits in einem Vorbereitungsspiel auf die Europameisterschaft in Deutschland, wobei Österreich mit einem knappen 2:1 als Sieger hervorging. In der laufenden Nations-League-Saison schloss Serbien seine Gruppenphase der A-Liga, Gruppe A3, hinter Spanien und Dänemark auf dem dritten Rang ab. Die Schweiz, als Gruppenletzter ohne Sieg, muss absteigen, während Spanien die Gruppenführung für sich sicherte.

Gefürchteter Gegner

Die serbische Presse zeigt sich respektvoll gegenüber der drohenden Begegnung mit dem österreichischen Team. Ein serbischer Sportredakteur der Plattform „Sportal“ bemerkte: „Die Auslosung in Nyon bescherte uns den härtesten Gegner. Wir hatten kein Glück. Zur Auswahl standen Griechenland, Türkei und Ukraine und am Ende bekommen wir den schwerstmöglichen Gegner.“