Serbischer Politiker Dragan Markovic Palma verstorben

Am gestrigen Abend verstarb Dragan Marković Palma, eine herausragende Persönlichkeit der serbischen Politik und Wirtschaftswelt. Geboren am 2. Mai 1960 in Končarevo nahe Jagodina, erwarb er sich einen Namen als Politiker und Unternehmer und war über Jahre hinweg Bürgermeister der Stadt Jagodina.

Unternehmerisches und politisches Vermächtnis

Als erfolgreicher Geschäftsmann war Marković Inhaber der Firma „Palma“, des Fernsehsenders „Palma plus“ sowie des Kickbox-Clubs „Palmini tigrovi“. Zudem führte er die Stiftung „Treće dete“. Seine herausragenden Managementfähigkeiten wurden 1995 gewürdigt, als er zum besten Unternehmer und Manager Serbiens ernannt wurde. Ursprünglich in der Ziegelherstellung tätig, begann er später mit dem Verleih von Zelten für Hochzeiten und dem Kohletransport, womit er eine Monopolstellung bei der Belieferung von Gewerkschaften und Militär festigte.

Ein umstrittener, aber bedeutender Politiker

In den 1990er Jahren stieg Marković in die Politik ein, als er gemeinsam mit Željko Ražnatović Arkan und Borislav Pelević die Partei der Serbischen Einheit gründete. 1998 ernannte man ihn zum stellvertretenden Vorsitzenden der Partei. Bei den Wahlen 2000 sicherte er sich einen Sitz im serbischen Parlament und blieb bis 2003 aktives Mitglied der Partei. Seine politische Arbeit war vor allem in Jagodina fest verankert, wo er von 2004 bis 2012 als Bürgermeister und anschließend als Vorsitzender des Stadtrats tätig war. Unter seiner Führung entwickelte sich Jagodina zu einer touristischen Attraktion mit Projekten wie einem Wasserpark, einem Zoo und weiteren Infrastrukturinvestitionen, die der Stadt in Zentralserbien zu neuem Glanz verhalfen.

Marković blieb bis zu seinem überraschendem Tod ein aktiver Akteur der serbischen Politik und leitete die Partei „Jedinstvena Srbija“. Sein charismatischer Kommunikationsstil und seine starke Medienpräsenz hinterließen bleibende Eindrücke, obwohl seine Ansichten oft die Öffentlichkeit spalteten. In jüngerer Vergangenheit geriet Marković in den Fokus von Anschuldigungen im Zusammenhang mit angeblichen sexuellen Übergriffen bei Festlichkeiten in Jagodina, die er jedoch energisch zurückwies und betonte, dass seine Frau bei diesen Feiern anwesend war.

Körperliche Veränderungen

Marković Palma überraschte die Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten durch seine Gewichtsreduktion. „Ich habe 30 und etwas Kilogramm abgenommen, nicht durch ein spezielles Diätprogramm, sondern einfach, indem ich meine Essensmenge um mehr als die Hälfte reduziert habe“, erklärte er kürzlich. Diese Veränderung habe ihm neue Energie und Vitalität verliehen, fügte er hinzu, wobei er scherzhaft anmerkte: „Ein voller Teller Essen kann mich jetzt in Schwindel versetzen.“

Ein würdevoller Abschied

Trotz seiner schweren Erkrankung behielt Dragan Marković Palma bis zuletzt seine Würde und innere Ruhe. In den letzten Tagen vor seinem Tod organisierte er ein Abschiedsessen mit seiner Familie und engen Freunden, da er spürte, dass das Ende nahte.

Beileidsbekundungen

Die Nachricht von Marković’ Tod rief zahlreiche Reaktionen auf der politischen Bühne hervor. Ivica Dačić, ein Mitstreiter, bekundete seine Trauer über soziale Medien: „Heute Abend habe ich meinen Bruder, Freund und Kampfgenossen Dragan Marković verloren. Danke für alles, was wir gemeinsam für Serbien getan haben. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie, Mitgliedern der Partei Jedinstvena Srbija und alle Freunde.“ Sein Verlust reißt eine spürbare Lücke in die serbische politische Landschaft und hinterlässt bei seinen Freunden und seiner Familie ein Gefühl des Verlusts.