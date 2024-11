Kommt P. Diddy schon am Montag frei?

Der bekannte US-Musikproduzent und Rapper Sean „Diddy“ Combs bleibt vorerst weiterhin in Haft. Seit Mitte September befindet sich Combs in Untersuchungshaft in New York. Ihm werden schwerwiegende Vergehen wie Menschenhandel und organisierte Kriminalität zur Last gelegt werden.

Eine mögliche Überführung in den Hausarrest steht im Raum, allerdings fordert der zuständige Richter dafür eine hohe Kaution von 50 Millionen Dollar und zusätzliche Informationen zu den Bedingungen der Freilassung.

Anklagen und Prozesse

Combs steht zahlreichen schweren Vorwürfen gegenüber. Laut Anklageschrift soll er über Jahrzehnte „Frauen und andere in seiner Umgebung missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und seine Taten zu verheimlichen“. Dem Rapper wird vorgeworfen, sein Imperium im Musikgeschäft genutzt zu haben, um diese Vergehen zu ermöglichen. Combs bestreitet alle Anschuldigungen und plädiert auf nicht schuldig.

Der Prozessbeginn ist derzeit für Mai angesetzt. Neben den strafrechtlichen Verfahren sieht sich Combs auch einer Vielzahl von Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs gegenüber. Eine Anwaltskanzlei in Houston, Texas, gab bekannt, dass sie 120 Personen vertritt, die Ansprüche gegen den Künstler geltend machen.